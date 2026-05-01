Arjuna Agung Jaga Asa di Neraka GBT! PSBS Biak Datang ke Kandang Persebaya Surabaya Bukan untuk Liburan

JawaPos.com — PSBS Biak datang ke markas Persebaya Surabaya dengan satu pesan tegas yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak ingin sekadar hadir, tetapi membawa harapan besar di tengah tekanan yang semakin berat.

Laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) pukul 15.30 WIB, menjadi ujian mental sekaligus pembuktian bagi tim tamu.

Di atas kertas, duel ini tampak timpang, tetapi semangat PSBS Biak justru sedang diuji di titik paling krusial.

Pemain PSBS Biak Arjuna Agung menjadi salah satu sosok yang mencerminkan tekad tersebut di ruang ganti tim. Ia menegaskan seluruh pemain datang dengan satu tujuan, yakni memberikan performa terbaik sesuai arahan pelatih.

“Kami datang bukan hanya sekadar datang, tapi membawa harapan. Semoga di pertandingan besok kami bisa bermain maksimal dan mendapatkan hasil yang baik,” kata Arjuna Agung.

Pernyataan itu menjadi sinyal PSBS Biak tidak akan menyerah begitu saja meski berada di posisi sulit.

Situasi di klasemen memang tidak berpihak kepada PSBS Biak saat ini. Mereka masih terpuruk di peringkat ke-18 atau juru kunci dengan raihan 18 poin dari 30 pertandingan.

Catatan tersebut berasal dari empat kemenangan, enam hasil imbang, dan 20 kekalahan yang membuat selisih gol mereka terjun ke angka -45.

Angka-angka itu menggambarkan betapa berat musim yang sedang mereka jalani hingga pekan ini.