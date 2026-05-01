Misi Mustahil Kahudi Widodo! Bongkar Ruang Ganti PSBS Biak Jelang Lawan Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo

Pemain PSBS Biak siap melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. PSBS)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali jadi ujian berat bagi tim tamu di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore. Kali ini, PSBS Biak datang dengan misi yang tak mudah, bahkan terkesan seperti misi mustahil di tengah tekanan besar.
PSBS Biak menegaskan siap tampil maksimal saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-31 Super League 2025/2026.
Meski hasil minor terus membayangi, tim asal Papua itu tetap membawa harapan mencuri poin.
Pelatih PSBS Biak Kahudi Widodo mengungkapkan optimismenya jelang pertandingan penting tersebut. Ia memastikan timnya datang ke Surabaya dengan persiapan yang cukup meski belum sepenuhnya ideal.
“Alhamdulillah kami sudah tiba di Surabaya dan siap untuk pertandingan besok sore. Kami sudah berlatih dan saya melihat ada aspek yang perlu dibangun agar pemain bisa tampil maksimal saat melawan Persebaya,” kata Kahudi.
Situasi yang dihadapi PSBS Biak memang tidak mudah menjelang duel ini. Dalam beberapa pekan terakhir, performa tim terus menurun tanpa hasil kemenangan yang mampu mengangkat moral pemain.
Catatan 13 pertandingan tanpa kemenangan menjadi beban berat yang harus dipikul skuad PSBS Biak. Tren negatif itu sekaligus menempatkan mereka di zona rawan degradasi yang semakin menegangkan.
Kahudi Widodo tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia justru menekankan pentingnya tanggung jawab individu setiap pemain untuk tetap profesional di tengah situasi sulit.
Menurutnya, laga melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar soal hasil akhir. Lebih dari itu, ini menjadi ajang pembuktian karakter dan mental bertanding para pemain.
Baca Juga:Toni Firmansyah Blak-blakan! Waspada Serangan Balik PSBS Biak, 90 Menit Jadi Penentu Nasib Persebaya Surabaya
Ia menegaskan timnya tidak datang hanya untuk melengkapi jadwal kompetisi. PSBS Biak ingin tetap menunjukkan kualitas permainan yang layak dihargai meski dalam tekanan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam