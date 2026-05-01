Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 03.31 WIB

Misi Mustahil Kahudi Widodo! Bongkar Ruang Ganti PSBS Biak Jelang Lawan Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo

Pemain PSBS Biak siap melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. PSBS)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali jadi ujian berat bagi tim tamu di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore. Kali ini, PSBS Biak datang dengan misi yang tak mudah, bahkan terkesan seperti misi mustahil di tengah tekanan besar.

PSBS Biak menegaskan siap tampil maksimal saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-31 Super League 2025/2026.

Meski hasil minor terus membayangi, tim asal Papua itu tetap membawa harapan mencuri poin.

Pelatih PSBS Biak Kahudi Widodo mengungkapkan optimismenya jelang pertandingan penting tersebut. Ia memastikan timnya datang ke Surabaya dengan persiapan yang cukup meski belum sepenuhnya ideal.

“Alhamdulillah kami sudah tiba di Surabaya dan siap untuk pertandingan besok sore. Kami sudah berlatih dan saya melihat ada aspek yang perlu dibangun agar pemain bisa tampil maksimal saat melawan Persebaya,” kata Kahudi.

Situasi yang dihadapi PSBS Biak memang tidak mudah menjelang duel ini. Dalam beberapa pekan terakhir, performa tim terus menurun tanpa hasil kemenangan yang mampu mengangkat moral pemain.

Catatan 13 pertandingan tanpa kemenangan menjadi beban berat yang harus dipikul skuad PSBS Biak. Tren negatif itu sekaligus menempatkan mereka di zona rawan degradasi yang semakin menegangkan.

Kahudi Widodo tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia justru menekankan pentingnya tanggung jawab individu setiap pemain untuk tetap profesional di tengah situasi sulit.

Menurutnya, laga melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar soal hasil akhir. Lebih dari itu, ini menjadi ajang pembuktian karakter dan mental bertanding para pemain.

Ia menegaskan timnya tidak datang hanya untuk melengkapi jadwal kompetisi. PSBS Biak ingin tetap menunjukkan kualitas permainan yang layak dihargai meski dalam tekanan.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore