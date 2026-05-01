Psywar Eko Purdjianto! PSMS Medan Ingin Hattrick Menang Kontra Persiraja Banda Aceh

JawaPos.com - PSMS Medan menargetkan kemenangan ketiga atas Persiraja Banda Aceh dalam laga terakhir Championship 2025/2026, setelah dalam dua pertandingan sebelumnya tim berjuluk Ayam Kinantan itu berhasil membungkam klub dari tanah rencong tersebut.

"Kami datang ke Aceh ini ingin membawa kemenangan seperti yang sebelumnya kami sudah lakukan di sini," kata Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto dalam jumpa pers jelang pertandingan, di Banda Aceh, Jumat.

Dalam dua pertandingan sebelumnya PSMS Medan berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh, putaran pertama dengan skor 1-0 di Medan, dan kedua bermain di Banda Aceh juga menang 2-1.

Kini, Persiraja Banda Aceh kembali ditantang PSMS Medan pada putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/2026, yang bakal berlangsung di Stadion H Dimurthala Lampineung Banda Aceh Sabtu (2/5).

Dalam laga terakhir ini, kata Eko, mereka membawa 22 pemain, karena beberapa di antaranya mendapatkan akumulasi. Meski demikian, PSMS sudah sangat siap menghadapi pertandingan nanti.

"Untuk menghadapi pertandingan besok pemain siap. Kita tahu, Persiraja tim yang bagus dan sekarang di peringkat lima besar. Tapi besok kita menampilkan permainan terbaik dan insya Allah mengambil poin di kandang Persiraja," ujarnya.

Dia menjelaskan, meski terjadinya perubahan jadwal pertandingan dari sebelumnya malam dan berganti sore, mereka juga telah melakukan simulasi, sehingga pemain lebih siap melakoninya.

Terkait tidak adanya suporter tuan rumah, Eko menilai kondisi ini sedikit memberikan keuntungan bagi mereka. Tetapi, dalam pertandingan ini PSMS Medan tetap bermain sekuat tenaga agar bisa meraih hasil positif.

"Tidak ada suporter ya menguntungkan kita juga. Intinya kita tetap fight untuk laga besok. Ada suporter, tanpa suporter juga kita siap," katanya.