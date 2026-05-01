Psywar Eko Purdjianto! PSMS Medan Ingin Hattrick Menang Kontra Persiraja Banda Aceh

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto saat memberikan keterangan dalam jumpa pers jelang pertandingan melawan Persiraja, di Banda Aceh, Jumat (1/5/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
JawaPos.com - PSMS Medan menargetkan kemenangan ketiga atas Persiraja Banda Aceh dalam laga terakhir Championship 2025/2026, setelah dalam dua pertandingan sebelumnya tim berjuluk Ayam Kinantan itu berhasil membungkam klub dari tanah rencong tersebut.
"Kami datang ke Aceh ini ingin membawa kemenangan seperti yang sebelumnya kami sudah lakukan di sini," kata Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto dalam jumpa pers jelang pertandingan, di Banda Aceh, Jumat.
Dalam dua pertandingan sebelumnya PSMS Medan berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh, putaran pertama dengan skor 1-0 di Medan, dan kedua bermain di Banda Aceh juga menang 2-1.
Kini, Persiraja Banda Aceh kembali ditantang PSMS Medan pada putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/2026, yang bakal berlangsung di Stadion H Dimurthala Lampineung Banda Aceh Sabtu (2/5).
Dalam laga terakhir ini, kata Eko, mereka membawa 22 pemain, karena beberapa di antaranya mendapatkan akumulasi. Meski demikian, PSMS sudah sangat siap menghadapi pertandingan nanti.
"Untuk menghadapi pertandingan besok pemain siap. Kita tahu, Persiraja tim yang bagus dan sekarang di peringkat lima besar. Tapi besok kita menampilkan permainan terbaik dan insya Allah mengambil poin di kandang Persiraja," ujarnya.
Dia menjelaskan, meski terjadinya perubahan jadwal pertandingan dari sebelumnya malam dan berganti sore, mereka juga telah melakukan simulasi, sehingga pemain lebih siap melakoninya.
Terkait tidak adanya suporter tuan rumah, Eko menilai kondisi ini sedikit memberikan keuntungan bagi mereka. Tetapi, dalam pertandingan ini PSMS Medan tetap bermain sekuat tenaga agar bisa meraih hasil positif.
"Tidak ada suporter ya menguntungkan kita juga. Intinya kita tetap fight untuk laga besok. Ada suporter, tanpa suporter juga kita siap," katanya.
Baca Juga:Bruno Moreira Starter, Ernando Ari Cadangan! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak Versi Bonek
Ia menambahkan, pada putaran ketiga ini Persiraja memang menambah pemain baru, di antaranya satu pemain asing asal Afghanistan Omid Popalzay, dan hasilnya cukup bagus sehingga membuat mereka berada di peringkat lima klasemen.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam