Bruno Moreira Starter, Ernando Ari Cadangan! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak Versi Bonek 

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi tantangan jelang laga pekan ke-31 Super League 2025/2026. Tim dijadwalkan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (2/5/2026) sore.

Di atas kertas, laga kandang ini menjadi peluang emas untuk meraih poin penuh. Namun, situasi yang dihadapi tim tidak sepenuhnya ideal.

Prediksi susunan pemain yang beredar di kalangan Bonek justru memunculkan kejutan. Nama Bruno Moreira diprediksi kembali menjadi starter, sementara Ernando Ari harus rela mengawali laga dari bangku cadangan.

Kondisi ini tak lepas dari situasi tim yang sedang berpacu dengan waktu. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, bahkan mengakui persiapan timnya jauh dari kata ideal.

“Tentang jadwal padat, tugas kami sekarang adalah mencoba pulih dengan cepat untuk melihat pemain mana yang siap. Sejujurnya kami tidak akan punya banyak waktu karena besok kami melakukan perjalanan, lusa kami pemulihan,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Padatnya jadwal membuat tim pelatih harus berpikir realistis. Fokus utama kini bukan lagi pada eksperimen taktik, melainkan menjaga kebugaran pemain agar tetap kompetitif di lapangan.

“Beberapa pemain yang tidak main hari ini mungkin akan berlatih, tapi kami tidak punya banyak pemain jadi kami tidak bisa melakukan banyak hal taktis. Setelah itu kami ada latihan resmi,” imbuhnya.

Situasi tersebut membuka peluang rotasi dalam susunan pemain. Termasuk keputusan mengejutkan yang diprediksi muncul dalam komposisi starting eleven versi Bonek.

“Jadi ini bukan waktu ideal yang kami inginkan untuk persiapan, tapi kami akan mencoba melakukan yang terbaik,” kata bernardo Tavares.