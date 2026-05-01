Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.08 WIB

3 Poin atau Terpeleset? Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSBS Biak yang Tak Boleh Dilewatkan!

Pemain Persebaya Surabaya siap tempur menghadapi PSBS Biak dalam laga krusial di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Pertandingan krusial akan dijalani Persebaya Surabaya saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025/2026. Laga ini digelar Sabtu, 2 Mei 2026 pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo.

Duel ini bukan sekadar pertandingan biasa karena menjadi penentu langkah Green Force untuk tetap bersaing di papan atas. Tiga poin menjadi harga mati bagi skuad asuhan Bernardo Tavares demi menjaga momentum positif.

Bermain pada sore hari menghadirkan tantangan tersendiri bagi kedua tim, terutama dalam aspek fisik. Intensitas panas dan kelembapan tinggi membuat manajemen energi pemain menjadi faktor krusial sepanjang pertandingan.

Persebaya Surabaya datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai kemenangan telak di laga sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi bukti peningkatan performa tim secara kolektif yang mulai menemukan ritme permainan terbaiknya.

Namun, kondisi ideal itu sedikit terganggu oleh jadwal kompetisi yang padat. Waktu persiapan yang sempit memaksa tim pelatih harus memutar otak agar kondisi pemain tetap optimal.

“Tentang jadwal padat, tugas kami sekarang adalah mencoba pulih dengan cepat untuk melihat pemain mana yang siap. Sejujurnya kami tidak akan punya banyak waktu karena besok kami melakukan perjalanan, lusa kami pemulihan,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Situasi ini membuat pendekatan latihan mengalami perubahan signifikan dibandingkan biasanya. Fokus utama kini lebih kepada pemulihan kondisi fisik ketimbang penguatan strategi permainan.

“Beberapa pemain yang tidak main hari ini mungkin akan berlatih, tapi kami tidak punya banyak pemain jadi kami tidak bisa melakukan banyak hal taktis. Setelah itu kami ada latihan resmi,” imbuhnya.

Kondisi skuad yang terbatas membuat setiap pemain memiliki peran penting dalam pertandingan nanti. Rotasi kemungkinan dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan intensitas permainan.

