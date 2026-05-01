Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Momentum Pesta Gol di Tengah Krisis Badai Pasifik

JawaPos.com — Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi saksi perjuangan Persebaya Surabaya dalam upaya merangkak naik ke papan atas saat menjamu PSBS Biak pada Sabtu, 2 Mei 2026. Laga ini terasa lebih dari sekadar tiga poin karena momentum kemenangan bisa menjadi tiket penting menuju empat besar klasemen.

Di atas kertas, duel ini tampak timpang jika melihat performa kedua tim dalam beberapa pekan terakhir. Satu tim sedang menanjak dengan kepercayaan diri tinggi, sementara yang lain terpuruk tanpa arah di dasar klasemen.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Siaran langsung bisa disaksikan melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio yang biasa menayangkan laga Super League.

Persebaya Surabaya datang dengan modal yang tak bisa dianggap remeh jelang laga ini. Tim Green Force baru saja mencatatkan dua kemenangan beruntun yang mengangkat moral pemain secara signifikan.

Kemenangan telak 4-0 atas Arema FC menjadi sinyal kebangkitan yang tak terbantahkan dari skuad asuhan Bernardo Tavares.

Tidak berhenti di situ, mereka juga sukses mencuri tiga poin di kandang Malut United dengan kemenangan meyakinkan 2-0.

Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya kini mengoleksi 48 poin dan bertengger di posisi kelima klasemen sementara.

Jarak yang hanya terpaut satu poin dari posisi keempat membuat laga melawan PSBS Biak menjadi sangat krusial.

Kemenangan bukan lagi sekadar target, melainkan kebutuhan mutlak bagi Persebaya Surabaya. Tiga poin di kandang bisa menjadi pintu masuk menuju zona elite yang selama ini terus diburu.