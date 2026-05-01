Etos Kerja Top Francisco Rivera! Koleksi 10 Gol dan 7 Assist jadi Modal Apik Playmaker Persebaya Surabaya Jamu PSBS Biak

JawaPos.com — Laga krusial menanti Persebaya Surabaya saat menjamu PSBS Biak pada Sabtu (2/5/2026) di Stadion Gelora Bung Tomo. Momentum kemenangan besar jadi modal penting bagi Green Force untuk kembali mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai hasil impresif di pekan sebelumnya. Dukungan penuh Bonek dan Bonita diprediksi kembali menjadi faktor pembeda dalam laga yang diprediksi berjalan ketat ini.

Sorotan utama tentu mengarah pada playmaker andalan, Francisco Rivera, yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Gelandang kreatif ini menjadi kunci permainan Green Force dengan kontribusi yang konsisten sepanjang musim.

Rivera kini mengoleksi 10 gol hingga pekan ke-30 Super League 2025/2026. Catatan itu menempatkannya sebagai salah satu gelandang paling produktif di kompetisi musim ini.

Tak hanya tajam dalam mencetak gol, peran Rivera juga sangat vital dalam membangun serangan. Ia telah mencatatkan 7 assist dari total 26 penampilan, menunjukkan kontribusi menyeluruh di lini tengah.

Produktivitasnya juga terlihat dari jumlah peluang yang ia ciptakan sepanjang musim. Sebanyak 46 peluang berhasil diciptakan, menegaskan perannya sebagai motor serangan utama Persebaya Surabaya.

Selain kontribusi ofensif, Rivera juga aktif membantu pertahanan tim. Ia mencatatkan 25 tekel, 29 intersep, serta 6 sapuan, membuktikan etos kerja tinggi di kedua sisi lapangan.

Performa impresif ini menjadi sinyal bahaya bagi PSBS Biak yang akan bertandang ke Surabaya. Jika tidak diantisipasi dengan baik, Rivera berpotensi kembali menjadi pembeda dalam pertandingan nanti.