Jadwal Penjualan Tiket Chelsea vs AC Milan Tur Pramusim Jakarta

JawaPos.com–Dua tim raksasa Eropa, Chelsea dan AC Milan dipastikan akan bertemu dalam laga pramusim di Jakarta sebelum memulai musim baru 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan digelar pada Sabtu, 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Melalui akun sosial media, Nine Sport Inc selaku promotor pertandingan secara resmi telah mengumumkan duel besar ini.

”Dua raksasa Eropa. Satu tempat legendaris. Sebuah trofi dipertaruhkan. @chelseafc dan @acmilan akan Membuat Sejarah di Indonesia," tulis akun Instagram @ninesportinc.

Di saat bersamaan, Chelsea dan AC Milan juga mengumumkan secara resmi jadwal tur pramusim mereka yang akan singgah di Jakarta.

”Tanggal pertandingan keempat untuk persiapan pramusim tim putra kami diumumkan hari ini dengan berita bahwa The Blues akan bermain melawan AC Milan di ibu kota Indonesia, Jakarta,” tulis laman resmi Chelsea.

”Rossoneri kembali ke Jakarta untuk menghadapi Chelsea dalam pertandingan bersejarah dan untuk merayakan semangat basis penggemar AC Milan terbesar ketiga di dunia. Sebuah perhentian baru dan signifikan telah ditambahkan ke Tur Pramusim AC Milan 2026,” tulis laman resmi klub AC Milan.

Jadwal Penjualan Tiket Chelsea vs AC Milan Penjualan tiket tur pramusim Chelsea vs AC Milan dikabarkan akan dibagi ke dalam dua kategori yakni untuk komunitas suporter dan penonton umum.

Jadwal penjualan untuk komunitas suporter resmi Chelsea dan AC Milan dibuka pada 3 dan 9 Mei mulai pukul 10.00 WIB. Sementara penonton umum dapat membeli tiket pada 10 Mei mulai pukul 12.00 WIB. Dilansir dari Nine Sport Inc, akses informasi mengenai tiket dapat melalui laman goersapp.com.