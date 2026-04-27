Lolos ke Final Piala FA, Robert Sanchez Harap Chelsea Raih Satu Trofi Musim Ini

JawaPos.com - Robert Sanchez ingin Chelsea mengakhiri musim dengan trofi setelah berhasil mengalahkan Leeds United dan lolos ke final Piala FA. Laga semifinal yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Wembley, Minggu (26/4).

Kiper Chelsea tersebut mengakui bahwa Chelsea menjalani musim yang berat. Untuk itu, memenangi satu trofi di akhir musim nanti akan terasa luar biasa bagi Chelsea.

"Hari ini sangat penting. Setelah musim yang berat dengan banyak perubahan, jika kita bisa memasuki musim panas dengan sebuah trofi, itu akan luar biasa. Kita perlu terus maju dalam beberapa minggu ke depan, dan itu akan memberi kita dorongan positif," kata Robert Sanchez yang dikutip laman resmi Chelsea, Senin (27/4).

Lima kekalahan beruntun di Liga Inggris membuat para pemain Chelsea ingin memenangkan laga melawan Leeds United. Hal tersebut terlihat dari perjuangan para pemain Chelsea yang terus mengejar bola.

"Saya rasa kita telah melewati beberapa minggu yang berat, tetapi para pemain bereaksi luar biasa dalam latihan. Jelas, Anda bisa melihatnya di lapangan, reaksi dari para pemain, bagaimana semua orang berlari mengejar bola, berjuang untuk satu sama lain," ujar Robert Sanchez.

"Kami meraih kemenangan dan cara berpikir kami sebelum pertandingan adalah bahwa ini adalah kesempatan untuk mencapai final lainnya, dan kami ingin melakukannya," lanjut kiper 28 tahun tersebut.

Bagi Sanchez, meraih clean sheet dan mendapatkan kemenangan sangatlah penting bagi Chelsea. Dia berharap agar hal tersebut terus berlanjut hingga sisa lima pertandingan termasuk melawan Manchester City di final Piala FA.

"Tidak kebobolan dan menang – itu sangat penting. Ada beberapa penyelamatan bagus, tapi itu bukan hanya dari saya. Ada beberapa blok dari para bek kami; mereka terus menyundul bola dan saling berjuang, seperti yang saya katakan. Kami mencetak gol lebih awal, dan kami bertahan dengan baik," terang Sanchez.