AC Milan vs Juventus Berakhir Imbang, Berikut Komentar Alexis Saelemaekers

Aksi Alexis Saelemaekers saat hasil imbang AC Milan lawan Juventus. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com - Alexis Saelemaekers merasa hasil imbang yang didapatkan AC Milan kontra Juventus sudah adil. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di San Siro, Senin (27/4).
Juventus sebenarnya mampu unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat gol dari Khephren Thuram pada menit ke-37. Namun, gol tersebut harus dianulir karena review VAR menyatakan dia sudah berada dalam posisi offside.
AC Milan juga memiliki peluang emas di babak kedua. Alexis Saelemaekers yang berada di depan gawang berhasil melepaskan tendangan ke arah gawang yang masih membentur tiang gawang.
Kedua tim terus melakukan jual beli serangan. Hingga babak kedua berakhir, AC Milan dan Juventus tidak bisa mencetak gol dan laga berakhir imbang.
Menyikapi hasil tersebut, Alexis Saelemaekers mengatakan bahwa AC Milan sudah memberikan yang terbaik. Dia juga mengakui bahwa Juventus adalah tim yang tangguh.
"Kami sudah memberikan yang terbaik, dan sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan tentang mentalitas kami hari ini. Juve adalah tim yang tangguh, mereka bermain bagus, dan pertandingan berjalan seimbang. Saya rasa hasil imbang itu adil," kata Saelemaekers kepada Milan TV yang dikutip dari laman Sempre Milan, Senin (27/4).
Pemain berusia 26 tahun tersebut menyayangkan peluang emasnya di depan gawang Juventus. Saelemaekers mengatakan bahwa bola memantul dengan buruk yang membuatnya sulit untuk mengontrolnya.
"Itu adalah kesempatan bagus bagi saya, sayangnya bola memantul dengan buruk dan saya tidak menangkapnya dengan baik, sayang sekali," pungkas Saelemaekers.
AC Milan harus tetap bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia. Sementara Juventus tetap bertahan di posisi keempat.
