Skandal Inter Milan! Viral di Italia Kepala Asosiasi Wasit Serie A Diduga Berbuat Curang, Beppe Marotta Buka Suara

Inter Milan saat melawan Bodo/Glimt di Liga Champions. (@Inter/X).
JawaPos.com - Skandal wasit mengemuka di Italia. Gianluca Rocchi, kepala wasit Serie A dan Serie B, tengah diselidiki atas tuduhan bertindak curang, termasuk beberapa keputusan penunjukan wasit yang diduga menguntungkan Inter Milan sepanjang musim lalu.
Klaim itu dibantah Presiden Inter Giuseppe ”Beppe” Marotta kemarin (28/4). Marotta menegaskan bahwa timnya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Justru, dia merasa terkejut dengan isu tersebut.
”Kami mengetahui semuanya dari media. Kami tidak punya (preferensi) wasit yang kami sukai atau tidak,” kata Marotta seperti dilansir dari Sky Sport Italia.
Marotta justru menyinggung beberapa keputusan wasit yang merugikan Inter musim lalu. Termasuk penalti yang tidak diberikan saat menghadapi AS Roma.
”Bukan untuk mengeluh tetapi sebagai fakta objektif, ada beberapa keputusan yang merugikan kami dan diakui sebagai kesalahan oleh ofisial,” tuturnya.
