Macan Putih Siap Kejutkan Pesut Etam! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Persik Kediri Vs Borneo FC

JawaPos.com - Pertandingan Persik Kediri kontra Borneo FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4/2026) pukul 15.30 WIB. Sebagai tuan rumah, skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- siap memberikan kejutan kepada tamunya.

Duel tersebut sangat penting bagi kedua kesebelasan dalam memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League 2025/2026. Persik Kediri saat ini menempati posisi ke-12 dengan 33 poin, sementara Borneo FC di peringkat kedua dengan 66 poin, sama seperti Persib Bandung yang berada di puncak.

Persik Kediri datang dengan modal kurang bagus, dengan menelan kekalahan dari PSM Makassar dengan skor 1-3 pada pertandingan pekan ke-29. Sementara Pesut Etam -julukan Borneo FC- sedang dalam laju positif, yakni menyapu bersih empat laga terakhir dengan hasil kemenangan.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengakui Borneo FC merupakan tim yang kuat, baik secara individu maupun kolektif. Namun begitu, Reina menegaskan Persik Kediri tidak gentar dan yakin bisa meraih kemenangan dalam laga tersebut.

“Mereka tim yang bagus, tapi kami selalu siap dan percaya bahwa kami akan menang. Untuk kami, setiap pertandingan seperti final. Kami tidak peduli mereka ada di posisi mana. Sekarang kami perlu mendapatkan tiga poin,” kata Reina, dikutip dari laman resmi Persik Kediri, Rabu (29/4/2026).

Hal senada juga diungkapkan oleh gelandang Persik Kediri, Adrian Luna. Pemain asal Uruguay itu menyatakan skuad Macan Putih siap tampii habis-habisan demi meraih poin penuh atas Borneo FC.

"Saya pikir kami tahu siapa yang akan dihadapi. Kami melawan tim kuat yang berjuang untuk meraih gelar juara musim ini. Tetapi kami harus mengesampingkan hal ini dan fokus pada diri sendiri. Kita buktikan di lapangan, siapa yang jadi tim terbaik,” terang Luna.

Jika melihat papan klasemen, Borneo FC jauh lebih diunggulkan. Terlebih, skuad Pesut Etam dalam motivasi tinggi untuk merebut posisi puncak dari genggaman Persib Bandung. Tambahan tiga poin praktis akan membawa mereka naik ke puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.