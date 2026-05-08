Jose Enrique Cetak Gol Lagi! Simak Fakta Menarik Persik Kediri Pecundangi Semen Padang

Striker andalan Persik Jose Enrique. (Istimewa)
JawaPos.com - Persik Kediri berhasil mengalahkan Semen Padang di Super League pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 tersebut dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Jumat (8/5).
Tak perlu waktu lama bagi Persik untuk menjebol gawang Semen Padang. Jose Enrique sudah berhasil mencetak gol ke gawang Rendy Oscario di menit ketiga.
Pada babak kedua, Persik makin tak terbendung. Mereka berhasil menambah dua gol yang dicetak oleh Jose Enrique dan Adrian Luna ke gawang Semen Padang.
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Persik Kediri atas Semen Padang. Apa saja fakta-fakta menariknya? Baca terus artikel berikut ini.
Penyerang andalan Persik ini, kembali mencatatkan namanya di papan skor. Melansir Transfermarkt, Jose Enrique sempat delapan pertandingan tidak mencetak gol.
Brace ke gawang Semen Padang juga membuat koleksi gol pemain asal Spanyol tersebut bertambah. Dengan dua gol tersebut, Jose Enrique telah mencatatkan 12 gol hingga pekan ke-32.
Performa Jose Enrique sangat klinis pada laga melawan Semen Padang. Melihat statistik permainannya dari laman I League, pemain 30 tahun tersebut melepaskan dua tendangan yang langsung menjadi gol.
Baca Juga:Hasil Play-off Liga 2: Persipura Jayapura Tumbang 0-1 dari Adhyaksa FC, Mimpi Promosi ke Super League Buyar!
Persik kembali memenangkan laga tandang setelah mengalahkan Semen Padang. Terakhir kali Macan Putih memenangkan laga tandang saat melawan Persijap Jepara pada September tahun lalu.
Baca Juga:Update Klasemen Super League: Dewa United Tembus Empat Besar, Gusur Malut United dan Persebaya Surabaya!
Lini belakang Persik menunjukkan performa apiknya setelah mampu gawangnya tidak mampu dijebol Semen Padang. Laga melawan Persijap, September tahun lalu menjadi kali terakhir Persik meraih clean sheet di laga tandang.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1