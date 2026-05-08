Jose Enrique Cetak Gol Lagi! Simak Fakta Menarik Persik Kediri Pecundangi Semen Padang

JawaPos.com - Persik Kediri berhasil mengalahkan Semen Padang di Super League pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 tersebut dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Jumat (8/5).

Tak perlu waktu lama bagi Persik untuk menjebol gawang Semen Padang. Jose Enrique sudah berhasil mencetak gol ke gawang Rendy Oscario di menit ketiga.

Pada babak kedua, Persik makin tak terbendung. Mereka berhasil menambah dua gol yang dicetak oleh Jose Enrique dan Adrian Luna ke gawang Semen Padang.

Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Persik Kediri atas Semen Padang. Apa saja fakta-fakta menariknya? Baca terus artikel berikut ini.

1. Jose Enrique cetak gol lagi Penyerang andalan Persik ini, kembali mencatatkan namanya di papan skor. Melansir Transfermarkt, Jose Enrique sempat delapan pertandingan tidak mencetak gol.

Brace ke gawang Semen Padang juga membuat koleksi gol pemain asal Spanyol tersebut bertambah. Dengan dua gol tersebut, Jose Enrique telah mencatatkan 12 gol hingga pekan ke-32.

Performa Jose Enrique sangat klinis pada laga melawan Semen Padang. Melihat statistik permainannya dari laman I League, pemain 30 tahun tersebut melepaskan dua tendangan yang langsung menjadi gol.

2. Persik Kediri kembali menang di laga tandang Persik kembali memenangkan laga tandang setelah mengalahkan Semen Padang. Terakhir kali Macan Putih memenangkan laga tandang saat melawan Persijap Jepara pada September tahun lalu.