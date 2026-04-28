Bobotoh Dilarang Datang ke Lampung, Persib Bandung Minta Dukungan Tetap Mengalir dari Rumah

Larangan Bobotoh untuk bertandang di Lampung. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam laga tandang pekan lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis 30 April 2026.
Menjelang pertandingan tersebut, manajemen Maung Bandung kembali mengingatkan Bobotoh agar tidak hadir langsung ke stadion karena aturan larangan suporter tamu masih berlaku musim ini.
Antusiasme Bobotoh untuk mendukung langsung tim kebanggaannya memang sulit dibendung.
Terlebih, banyak pendukung Persib Bandung yang berada di wilayah Lampung dan sekitarnya berharap bisa hadir memberikan dukungan langsung dari tribun stadion.
Namun, pihak klub meminta seluruh suporter menahan diri demi menjaga kepentingan tim. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adhi Pratama, mengatakan manajemen memahami besarnya semangat dan loyalitas Bobotoh terhadap Persib Bandung.
Menurutnya, dukungan yang selama ini diberikan Bobotoh menjadi energi penting bagi perjuangan tim di kompetisi musim ini. Meski begitu, kepatuhan terhadap regulasi liga tetap harus menjadi prioritas bersama.
“Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas loyalitas Bobotoh yang luar biasa, terutama keinginan besar untuk mengawal perjuangan tim langsung di Lampung. Energi kalian adalah napas bagi tim ini,” ujar Adhi dikutip dari persib.co.id.
Adhi menegaskan bahwa aturan larangan kehadiran suporter tim tamu masih diberlakukan secara penuh oleh operator liga.
Karena itu, Persib Bandung tidak ingin mengambil risiko yang dapat berujung sanksi dan merugikan posisi tim di klasemen.
Ia berharap seluruh elemen Bobotoh bisa memahami situasi tersebut dan tetap menunjukkan dukungan dengan cara yang lebih aman serta sesuai aturan yang berlaku.
