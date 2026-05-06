Andre Rizal Hanafi
Kamis, 7 Mei 2026 | 01.14 WIB

Dari Ketua Panpel Sampai Pelatih, Kecewa Semuanya! Persija Terpaksa Hadapi Persib di Segiri

ketua panpel persija jakarta Ferry Indrasjarief / Andika Rachmansyah

JawaPos.com - Persija Jakarta dipastikan tidak akan menjamu Persib Bandung di ibu kota pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Laga sarat gengsi tersebut resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, dan dijadwalkan berlangsung pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Keputusan ini diambil setelah pihak kepolisian tidak memberikan rekomendasi keamanan untuk pertandingan yang digelar di Jakarta.

Dari sudut pandang aparat, bulan Mei menjadi periode yang cukup padat dengan berbagai agenda dan potensi keramaian di ibu kota.

Demi menjaga situasi tetap kondusif, opsi pemindahan venue dianggap sebagai langkah paling aman.

Penunjukan Stadion Segiri bukan keputusan mendadak. Persija bersama operator liga, kepolisian, dan pihak terkait telah melakukan koordinasi intensif sebelum akhirnya menetapkan stadion tersebut sebagai lokasi alternatif.

Segiri dinilai memenuhi berbagai aspek penting penyelenggaraan pertandingan, mulai dari faktor keamanan hingga kesiapan teknis, termasuk kemungkinan menghadirkan penonton.

Di sisi lain, Panitia Pelaksana Persija sebenarnya telah mempersiapkan laga kandang ini dengan serius. Upaya peningkatan keamanan hingga kerja sama dengan Jakmania sudah dilakukan sepanjang musim.

Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Ia menilai timnya mengalami kerugian, baik dari sisi finansial maupun atmosfer pertandingan.

