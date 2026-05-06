Unbelievable! Reaksi Fabio Calonego Usai Laga Persija Jakarta Lawan Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri

Selebrasi Fabio Calonego sebelum golnya di anulir wasit saat pertandingan melawan Persis Solo di pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Fabio Calonego menanggapi perpindahan venue pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang sebelumnya akan digelar di Jakarta. Pada akhirnya laga El Clasico tersebut telah resmi dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.
Melalui sosial media, Fabio Calonego mengomentari perpindahan venue laga Persija melawan Persib yang harus dimainkan di Stadion Segiri karena alasan keamanan.
"Unbelievable," tulis gelandang Persija tersebut di Instastory yang menunjukkan ketidakpercayaannya bahwa laga El Clasico harus dimainkan di luar Jakarta.
Baca Juga:Besok! Bobotoh Bakar Semangat Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api
Meskipun tidak menyangka bahwa laga melawan Persib harus digelar di Samarinda, Fabio Calonego tetap menunjukkan optimismenya. Gelandang asal Brasil tersebut bertekad meraih kemenangan bersama Persija meski pertandingan harus digelar di markas Borneo FC.
"Melawan semua orang dan segalanya! Terlepas dari keadaan yang ada, kami akan berjuang sampai akhir. AYOO PERSIJA," tulis Fabio di Instastory.
Sejatinya Persija bisa mendapatkan banyak keuntungan jika diijinkan bermain di Jakarta. Macan Kemayoran bakal makin tampil percaya diri di depan Jakmania dan kemungkinan besar bisa meraih tiga poin dari Persib.
Baca Juga:El Clasico Persib Bandung vs Persija Jakarta, Thom Haye Minta Tim Lebih Tajam di Depan Gawang
Apalagi, dalam dua pertandingan kandang Persija selalu menang. Saat laga melawan Persebaya Surabaya dan Persis Solo, mereka mampu menang dengan skor telak dan tanpa kebobolan.
Di sisi lain, peringatan hari buruh menjadi alasan pihak kepolisian tidak mengeluarkan ijin pertandingan di gelar di Jakarta. Meskipun demikian, Ferry Paulus menegaskan bahwa laga tetap digelar sesuai jadwal saat dimainkan di Samarinda.
"Seperti diketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepak bola itu sendiri,” kata Ferry Paulus di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama