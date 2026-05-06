Besok! Bobotoh Bakar Semangat Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api

JawaPos.com - Bobotoh akan membakar semangat para pemain Persib Bandung menjelang laga El Clasico melawan Persija Jakarta. Laga Super League pekan ke-32 tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Karena laga melawan Persija, Persib bakal bertindak sebagai tim tamu meski bermain di tempat netral, maka Bobotoh akan memberikan dukungan sebelum tim kesayangannya pergi ke Samarinda. Mereka berencana datang langsung di sesi latihan Persib.

Mengutip informasi dari akun Instagram @explorepersib, Bobotoh dijadwalkan datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis (7/5). Mereka akan datang pada pukul 08.00-09.00 WIB untuk memberikan dukungan pada pemain Persib.

"Himbauan untuk Bobotoh untuk besok 08.00-09.00 bisa berkumpul di luar stadion terlebih dahulu, masuk ke dalam stadion pada 09.30 karena tim melakukan sesi taktikal terlebih dahulu. See u tomorrow Bobotoh," tulis akun Instagram @explorepersib.

Dukungan dari Bobotoh tersebut juga untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada Persib. Selain itu, dukungan itu juga ditujukan kepada para pemain baru.

"Besok, mari kita tunjukkan kepada pemain-pemain baru yang bergabung dengan Persib musim ini, betapa kita mencintai klub ini," jelas akun Instagram tersebut.

Laga El Clasico pada 10 Mei mendatang bukanlah pertandingan biasa. Ada tiga poin yang diperebutkan Persib dan Persija dalam persaingan meraih gelar juara Super League musim ini.

Di sisi lain, Umuh Muchtar menginginkan agar Persib bisa tampil maksimal di laga melawan Persija yang dianggapnya sebagai laga final tersebut. Manajer Persib tersebut menegaskan bahwa timnya harus meraih tiga poin sebagai hadiah untuk Bobotoh.