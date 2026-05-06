Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 7 Mei 2026 | 03.58 WIB

Besok! Bobotoh Bakar Semangat Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api

Bobotoh bakal beri dukungan langsung ke pemain Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung) - Image

Bobotoh bakal beri dukungan langsung ke pemain Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Bobotoh akan membakar semangat para pemain Persib Bandung menjelang laga El Clasico melawan Persija Jakarta. Laga Super League pekan ke-32 tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Karena laga melawan Persija, Persib bakal bertindak sebagai tim tamu meski bermain di tempat netral, maka Bobotoh akan memberikan dukungan sebelum tim kesayangannya pergi ke Samarinda. Mereka berencana datang langsung di sesi latihan Persib.

Mengutip informasi dari akun Instagram @explorepersib, Bobotoh dijadwalkan datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis (7/5). Mereka akan datang pada pukul 08.00-09.00 WIB untuk memberikan dukungan pada pemain Persib.

"Himbauan untuk Bobotoh untuk besok 08.00-09.00 bisa berkumpul di luar stadion terlebih dahulu, masuk ke dalam stadion pada 09.30 karena tim melakukan sesi taktikal terlebih dahulu. See u tomorrow Bobotoh," tulis akun Instagram @explorepersib.

Dukungan dari Bobotoh tersebut juga untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada Persib. Selain itu, dukungan itu juga ditujukan kepada para pemain baru.

"Besok, mari kita tunjukkan kepada pemain-pemain baru yang bergabung dengan Persib musim ini, betapa kita mencintai klub ini," jelas akun Instagram tersebut.

Laga El Clasico pada 10 Mei mendatang bukanlah pertandingan biasa. Ada tiga poin yang diperebutkan Persib dan Persija dalam persaingan meraih gelar juara Super League musim ini.

Di sisi lain, Umuh Muchtar menginginkan agar Persib bisa tampil maksimal di laga melawan Persija yang dianggapnya sebagai laga final tersebut. Manajer Persib tersebut menegaskan bahwa timnya harus meraih tiga poin sebagai hadiah untuk Bobotoh.

"Pertandingan besok (lawan Persija) itu seperti final, bahkan lebih dari final sebetulnya. Saya sudah bicara dengan Bojan dan meminta pemain tampil maksimal, bisa membawa pulang poin penuh sebagai hadiah untuk Bobotoh," kata Umuh Muchtar yang dikutip laman resmi Persib, Rabu (6/5).

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dari Ketua Panpel Sampai Pelatih, Kecewa Semuanya! Persija Terpaksa Hadapi Persib di Segiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Ketua Panpel Sampai Pelatih, Kecewa Semuanya! Persija Terpaksa Hadapi Persib di Segiri

Kamis, 7 Mei 2026 | 01.14 WIB

Umuh Muchtar Targetkan Persib Sapu Bersih Tiga Laga! Duel Kontra Persija Lebih Krusial dari Final! - Image
Sepak Bola Indonesia

Umuh Muchtar Targetkan Persib Sapu Bersih Tiga Laga! Duel Kontra Persija Lebih Krusial dari Final!

Kamis, 7 Mei 2026 | 00.09 WIB

Shayne Pattynama Ungkap Kunci Persija Hadapi Persib: Kepercayaan Diri dan Kerja Keras! - Image
Sepak Bola Indonesia

Shayne Pattynama Ungkap Kunci Persija Hadapi Persib: Kepercayaan Diri dan Kerja Keras!

Rabu, 6 Mei 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore