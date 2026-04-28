Dihajar 4-0, Hansamu Yama Jadi Kambing Hitam! Aremania Murka, Singgung Status Eks Persebaya Surabaya

JawaPos.com–Kekalahan telak Arema FC dari Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur langsung memicu reaksi keras dari suporter. Nama Hansamu Yama Pranata mendadak jadi sorotan setelah dinilai tampil jauh dari harapan saat timnya tumbang 0-4 pada lanjutan super league.

Laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4), sejatinya berjalan cukup seimbang di babak pertama. Arema FC bahkan sempat menciptakan sejumlah peluang lewat Gustavo Franca Amadio dan Dalberto Luan Belo, meski tak ada yang berbuah gol ke gawang Persebaya.

Persebaya Surabaya juga belum tampil tajam pada 45 menit awal. Hanya satu peluang dari Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas yang belum mampu mengubah papan skor.

Memasuki babak kedua, pertandingan berubah drastis. Persebaya Surabaya langsung tancap gas dan membuka keunggulan cepat lewat Francisco Israel Rivera Davalos pada menit ke-49. Gol tersebut jadi titik balik dominasi Green Force. Arema FC mulai kehilangan kendali permainan, termasuk lini belakang yang tampak mudah ditembus.

Nama Hansamu Yama Pranata kemudian ikut terseret dalam sorotan. Bek tengah Arema FC itu dianggap gagal mengorganisir pertahanan dengan baik, terutama saat Persebaya Surabaya mencetak gol demi gol.

Persebaya Surabaya menggandakan keunggulan pada menit ke-75 lewat Jefferson Junio Antonio da Silva. Situasi makin memburuk bagi Arema FC ketika Rivera kembali mencetak gol keduanya di menit ke-81.

Penderitaan Arema FC ditutup gol Mikael Alfredo Tata pada menit ke-86. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai, menegaskan dominasi penuh Persebaya Surabaya di derbi panas tersebut.

Usai peluit panjang dibunyikan, reaksi keras langsung datang dari Aremania di media sosial. Banyak yang menyoroti performa Hansamu Yama, bahkan menyebut eks pemain Persebaya Surabaya itu tidak bermain sepenuh hati.