Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 28 April 2026 | 23.34 WIB

Hasil Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Berakhir 0-0 di Babak Pertama

Duel sengit Arema FC vs Persebaya Surabaya pada babak pertama Derbi Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persebaya) - Image

Duel sengit Arema FC vs Persebaya Surabaya pada babak pertama Derbi Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persebaya)

JawaPos.com–Laga sengit bertajuk Derbi Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya Surabaya masih belum menghasilkan gol hingga turun minum. Duel pekan ke-30 Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4), berjalan ketat sejak menit awal.

Arema FC langsung tampil agresif dengan menekan pertahanan Persebaya Surabaya sejak awal pertandingan. Baru tiga menit berjalan, Gustavo Franca Amadio sudah melepaskan tembakan meski belum mengarah ke gawang.

Tekanan Arema FC berlanjut lewat kreasi peluang yang dibangun Johan Ahmat Farizi di menit yang sama. Intensitas tinggi langsung ditunjukkan Singo Edan demi mengamankan poin penuh di kandang netral.

Pada menit ke-10, Dalberto Luan Belo mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama dalam laga ini. Peluang tersebut lahir dari pergerakan Arkhan Fikri yang mampu membuka ruang di lini tengah.

Arema FC terus mendominasi penguasaan bola dan serangan sepanjang babak pertama. Namun, solidnya lini belakang Persebaya Surabaya membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol.

Gustavo Franca Amadio kembali mencoba peruntungannya di menit ke-17, tetapi sepakannya berhasil diblok pemain bertahan. Hal serupa terjadi pada menit ke-22 saat Dalberto Luan Belo kembali gagal menembus pertahanan rapat Green Force.

Upaya Arema FC belum berhenti meski beberapa peluang belum maksimal. Pada menit ke-28, Roberto Pimenta Vinagre Filho melepaskan tembakan yang masih melenceng dari sasaran.

Masih di menit yang sama, Gustavo Franca Amadio kembali menjadi kreator peluang bagi Arema FC. Namun, penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat skor tetap bertahan 0-0.

Persebaya Surabaya baru benar-benar memberikan ancaman pada menit ke-35. Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas mencoba melepaskan tembakan, tetapi belum menemui target.

