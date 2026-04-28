Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya! Ujian Fisik dan Mental Green Force di Tengah Jadwal Melelahkan

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai mencetak gol dalam laga derbi Jawa Timur melawan Arema FC di Bali. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi tantangan tidak ringan saat bertemu Arema FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB ini menjadi ujian serius bagi Green Force yang datang dengan kondisi kurang ideal.
Perjalanan panjang yang baru saja dilalui membuat kondisi fisik pemain menjadi sorotan utama. Rombongan Green Force harus menempuh rute Maluku, Makassar, Surabaya, hingga Bali dalam waktu singkat.
Situasi ini membuat pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak bisa langsung fokus pada taktik. Pemulihan kondisi pemain menjadi prioritas utama sebelum memikirkan strategi menghadapi Arema FC.
Dengan waktu persiapan yang mepet, keputusan dalam menentukan susunan pemain menjadi sangat krusial. Tidak hanya soal kualitas, tetapi juga soal siapa yang paling siap secara fisik untuk bertarung dalam laga dengan intensitas tinggi.
“Yah, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Senin (28/4/2026).
“Kemarin saat latihan, beberapa pendukung Bonek-Bonita datang untuk mendukung tim. Jadi saya harap besok tim kami dapat menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih ingin menang daripada tim lawan.”
“Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, sayangnya kami memiliki beberapa pemain yang tidak dalam kondisi 100 persen.”
“Cedera yang tidak dapat membantu kami, tetapi kami akan bermain dengan sebelas pemain dan saya percaya bahwa para pemain kami akan berusaha melakukan yang terbaik."
Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi nyata yang sedang dihadapi Green Force. Beberapa pemain belum sepenuhnya fit, sehingga rotasi kemungkinan besar akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan tim.
