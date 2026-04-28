Bruno Moreira Dicadangkan! Keputusan Mengejutkan Tavares di Derbi Jawa Timur Saat Persebaya Surabaya Hadapi Arema FC

Starting line up Persebaya Surabaya saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo tanpa Ernando Ari dan Bruno Moreira. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi tantangan yang tidak ringan pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Tim berjulukan Green Force akan menjalani laga tandang melawan Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB.
Sorotan langsung tertuju pada keputusan mengejutkan pelatih Bernardo Tavares yang menempatkan Bruno Moreira di bangku cadangan. Padahal, pemain asal Brasil itu selama ini kerap menjadi tumpuan di lini serang Persebaya Surabaya.
Situasi ini tidak lepas dari kondisi tim yang baru saja melewati perjalanan panjang dan melelahkan. Rombongan Green Force harus menempuh rute Maluku–Makassar–Surabaya sebelum akhirnya tiba di Bali.
Dengan waktu persiapan yang terbatas, fokus utama tim bukan pada pematangan taktik. Pemulihan kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama demi menjaga performa tetap kompetitif di laga krusial ini.
Pelatih Bernardo Tavares pun secara terbuka mengakui kondisi tersebut dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa laga derbi ini tetap menjadi pertandingan penting yang ingin dimenangkan oleh seluruh elemen tim.
"Yah, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares.
“Kemarin saat latihan, beberapa pendukung Bonek-Bonita datang untuk mendukung tim. Jadi saya harap besok tim kami dapat menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih ingin menang daripada tim lawan.”
“Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, sayangnya kami memiliki beberapa pemain yang tidak dalam kondisi 100 persen.”
“Cedera yang tidak dapat membantu kami, tetapi kami akan bermain dengan sebelas pemain dan saya percaya bahwa para pemain kami akan berusaha melakukan yang terbaik."
