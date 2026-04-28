Persebaya Surabaya Party di Derbi Jawa Timur! Hancurkan Arema FC 4-0 Tanpa Ampun di Bali

Persebaya Surabaya pesta gol 4-0 atas Arema FC di Derbi Jawa Timur, Rivera jadi bintang kemenangan Green Force. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya benar-benar berpesta dalam Derbi Jawa Timur pekan ke-30 Super League 2025/2026. Menghadapi Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4), Green Force tampil superior dan menang telak 4-0.
Kemenangan ini terasa spesial karena sempat melalui babak pertama yang berjalan alot. Namun, Persebaya Surabaya menunjukkan kelasnya di babak kedua dengan permainan efektif dan mematikan.
Sejak awal laga, Arema FC langsung mencoba menekan pertahanan Persebaya Surabaya. Peluang demi peluang tercipta lewat Gustavo Franca Amadio dan Dalberto Luan Belo, tetapi belum mampu membuahkan gol.
Tekanan Arema FC cukup intens di 30 menit awal pertandingan. Beberapa peluang dari Roberto Pimenta Vinagre Filho juga masih belum menemui sasaran.
Persebaya Surabaya bukan tanpa perlawanan. Mereka sempat mengancam lewat Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas di menit ke-35, meski tembakannya masih melenceng dari target.
Laga babak pertama juga diwarnai kartu kuning untuk Hansamu Yama Pranata dari Arema FC dan Toni Firmansyah dari Persebaya Surabaya. Hingga turun minum, skor tetap bertahan 0-0.
Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya langsung tancap gas. Intensitas serangan meningkat drastis dan membuat lini belakang Arema FC mulai goyah.
Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-49 melalui Francisco Israel Rivera Davalos. Memanfaatkan assist Mihailo Perovic, Rivera sukses memecah kebuntuan dan mengubah skor menjadi 1-0.
Gol tersebut menjadi titik balik dominasi Persebaya Surabaya. Arema FC mencoba merespons, tetapi penyelesaian akhir mereka masih jauh dari kata efektif.
