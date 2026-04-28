Jelang Hadapi Bhayangkara FC, Bojan Hodak Ungkap Evaluasi Penting Persib Bandung

JawaPos.com–Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur menjelang laga tandang menghadapi Bhayangkara FC pada pekan lanjutan BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4).

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan kondisi fisik maupun mental para pemain Persib Bandung dalam keadaan baik setelah menjalani persiapan beberapa hari terakhir. Meski gagal meraih kemenangan pada laga super league sebelumnya melawan Arema FC, Bojan Hodak menilai performa timnya sebenarnya cukup menjanjikan.

Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung tampil dominan dengan mencatatkan 29 tembakan sepanjang laga. Namun, banyaknya peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol sehingga pertandingan lanjutan super league itu berakhir imbang.

Menurut Hodak, penyelesaian akhir menjadi salah satu fokus evaluasi tim jelang menghadapi Bhayangkara FC. Dia menilai aspek tersebut memang kerap menjadi tantangan terbesar dalam sepak bola.

”Semua berjalan baik. Kondisi fisik pemain bagus, intensitas lari juga oke dan taktik berjalan sesuai rencana. Dalam sepak bola, hal tersulit memang mencetak gol. Kalau kami bisa memaksimalkan peluang, tentu hasilnya akan berbeda,” ujar Hodak dikutip dari persib.co.id.

Meski hasil imbang pada laga sebelumnya sempat membuat Persib Bandung kehilangan poin penting, Hodak memastikan situasi itu tidak memengaruhi mental para pemainnya. Saat ini Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara dan bertekad mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim.

Dia menyebut para pemain memahami pentingnya menjaga fokus dalam setiap pertandingan yang tersisa. Karena itu, tim diminta segera melupakan hasil sebelumnya dan mengalihkan perhatian penuh ke laga kontra Bhayangkara FC.

”Mental pemain tetap bagus. Kami masih berada di posisi pertama klasemen. Memang kami sedikit menyulitkan diri sendiri pada pertandingan sebelumnya, tapi pemain tahu mereka harus tetap fokus dan berusaha memenangkan setiap pertandingan,” kata Bojan Hodak.