Saddil Ramdani Kembali, Ini 3 Pemain Persib yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. (instagram.com/@saddilramdanii)
JawaPos.com–Pemain sayap lincah Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia. Bersama Thom Haye dan Marc Klok, ketiga pemain Persib Bandung tersebut akan menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF atau ASEAN Cup 2026.
Kabar pemanggilan ketiganya diumumkan akun sosial media Persib Bandung.
”Tiga penggawa PERSIB, Marc Klok, Thom Haye, dan Saddil Ramdani, dipanggil Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan jelang ASEAN Cup 2026,” tulis akun X @persib dikutip pada 27 April.
Sebelumnya, empat pemain Persija Jakarta juga mendapat panggilan dari pelatih tim nasional, John Herdman untuk mengikuti training camp pada 26-30 Mei 2026 di Jakarta. Keempat pemain tersebut adalah Eksel Runtukahu, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.
Kemudian banyak warganet yang mempertanyakan soal para pemain andalan timnas Indonesia yang tidak mendapat panggilan seperti Rizky Ridho hingga Beckham Putra.
Adapun dikabarkan pemusatan latihan pertama pada akhir Mei jelang ASEAN Cup 2026, menjadi ajang seleksi bagi pemain yang sudah lama absen atau belum pernah memperkuat timnas Indonesia.
Sementara nama-nama seperti Rizky Ridho, Eliano Reijnders, Beckham Putra, maupun Dony Tri Pamungkas, belum lama ini sudah menjadi bagian timnas pada FIFA Match Day bulan Maret lalu. Kemungkinan keempat pemain tersebut sudah mendapat jaminan untuk mengisi skuad di Piala AFF pada Juli.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!