Saddil Ramdani Kembali, Ini 3 Pemain Persib yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

JawaPos.com–Pemain sayap lincah Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia. Bersama Thom Haye dan Marc Klok, ketiga pemain Persib Bandung tersebut akan menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF atau ASEAN Cup 2026.

Kabar pemanggilan ketiganya diumumkan akun sosial media Persib Bandung.

”Tiga penggawa PERSIB, Marc Klok, Thom Haye, dan Saddil Ramdani, dipanggil Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan jelang ASEAN Cup 2026,” tulis akun X @persib dikutip pada 27 April.

Sebelumnya, empat pemain Persija Jakarta juga mendapat panggilan dari pelatih tim nasional, John Herdman untuk mengikuti training camp pada 26-30 Mei 2026 di Jakarta. Keempat pemain tersebut adalah Eksel Runtukahu, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.

Kemudian banyak warganet yang mempertanyakan soal para pemain andalan timnas Indonesia yang tidak mendapat panggilan seperti Rizky Ridho hingga Beckham Putra.

Adapun dikabarkan pemusatan latihan pertama pada akhir Mei jelang ASEAN Cup 2026, menjadi ajang seleksi bagi pemain yang sudah lama absen atau belum pernah memperkuat timnas Indonesia.