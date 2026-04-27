Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 28 April 2026 | 03.39 WIB

Saddil Ramdani Kembali, Ini 3 Pemain Persib yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. (instagram.com/@saddilramdanii) - Image

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. (instagram.com/@saddilramdanii)

JawaPos.com–Pemain sayap lincah Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia. Bersama Thom Haye dan Marc Klok, ketiga pemain Persib Bandung tersebut akan menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF atau ASEAN Cup 2026.

Kabar pemanggilan ketiganya diumumkan akun sosial media Persib Bandung.

”Tiga penggawa PERSIB, Marc Klok, Thom Haye, dan Saddil Ramdani, dipanggil Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan jelang ASEAN Cup 2026,” tulis akun X @persib dikutip pada 27 April.

Sebelumnya, empat pemain Persija Jakarta juga mendapat panggilan dari pelatih tim nasional, John Herdman untuk mengikuti training camp pada 26-30 Mei 2026 di Jakarta. Keempat pemain tersebut adalah Eksel Runtukahu, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, dan Witan Sulaeman.

Kemudian banyak warganet yang mempertanyakan soal para pemain andalan timnas Indonesia yang tidak mendapat panggilan seperti Rizky Ridho hingga Beckham Putra.

Adapun dikabarkan pemusatan latihan pertama pada akhir Mei jelang ASEAN Cup 2026, menjadi ajang seleksi bagi pemain yang sudah lama absen atau belum pernah memperkuat timnas Indonesia.

Sementara nama-nama seperti Rizky Ridho, Eliano Reijnders, Beckham Putra, maupun Dony Tri Pamungkas, belum lama ini sudah menjadi bagian timnas pada FIFA Match Day bulan Maret lalu. Kemungkinan keempat pemain tersebut sudah mendapat jaminan untuk mengisi skuad di Piala AFF pada Juli.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
