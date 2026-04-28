Update Klasemen Super League Usai Persija Jakarta Bantai Persis Solo: Makin Dekat dengan Persib Bandung!

JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak atas Persis Solo dengan skor 4-0 di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Kemenangan ini membuat tim berjuluk Macan Kemayoran itu kian mendekati Persib Bandung yang sedang menjadi pemuncak klasemen sementara.

Pesta gol Persija Jakarta ke gawang Persis Solo tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2026) malam WIB. Empat gol yang bersarang ke gawang tim tamu itu dicetak oleh Allano Lima (52’), Jean Mota (63’), Paulo Ricardo (80’), dan Gustavo Almeida (90+1’).

Skor telak tersebut memastikan Persija Jakarta mengemas tiga poin penting. Tambahan poin tersebut membuat Macan Kemayoran makin kukuh di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 62 poin.

Hasil kemenangan ini juga membuat Persija Jakarta sukses memangkas jarak dari Persib Bandung serta Borneo FC yang berada di peringkat pertama dan kedua. Kedua kesebelasan itu sedang berada di puncak dengan mengoleksi nilai kembar, yakni 66.

Dengan jarak empat poin tersebut, Persija Jakarta masih memiliki asa untuk meraih gelar juara di empat laga tersisa Super League 2025/2026. Sementara Persib Bandung dan Borneo FC memiliki lima laga sisa, karena belum memainkan pertandingan pekan ke-30.

Di empat laga ‘final’ tersebut, Persija Jakarta wajib melewatinya dengan hasil kemenangan. Karena yang dibutuhkan Macan Kemayoran saat ini hanya kemenangan saja guna menjaga asa mahkota juara.

Walaupun memang, peluang tersebut agak sulit dicapai karena Persib Bandung dan Borneo FC unggul empat angka, sekaligus menyisakan lima laga sisa. Namun demikian, kedua kesebelasan masih bisa dikudeta oleh Persija Jakarta andai terpeleset di sisa laga yang ada. Di sisi lain, Macan Kemayoran mampu menyapu bersih pertandingan yang ada dengan kemenangan.

Peringkat Persija Jakarta yang makin mantap di posisi ketiga cukup susah untuk disalip Bhayangkara FC yang menempati urutan keempat. Sebab, Macan Kemayoran unggul 15 poin atas tim berjuluk The Guardians tersebut.