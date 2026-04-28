Update Klasemen Super League Usai Persija Jakarta Bantai Persis Solo: Makin Dekat dengan Persib Bandung!

Jean Mota di laga Persija Jakarta vs Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak atas Persis Solo dengan skor 4-0 di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Kemenangan ini membuat tim berjuluk Macan Kemayoran itu kian mendekati Persib Bandung yang sedang menjadi pemuncak klasemen sementara.
Pesta gol Persija Jakarta ke gawang Persis Solo tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2026) malam WIB. Empat gol yang bersarang ke gawang tim tamu itu dicetak oleh Allano Lima (52’), Jean Mota (63’), Paulo Ricardo (80’), dan Gustavo Almeida (90+1’).
Skor telak tersebut memastikan Persija Jakarta mengemas tiga poin penting. Tambahan poin tersebut membuat Macan Kemayoran makin kukuh di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 62 poin.
Baca Juga:Mauricio Souza Angkat Bicara Soal 4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Puji Eksel Runtukahu
Hasil kemenangan ini juga membuat Persija Jakarta sukses memangkas jarak dari Persib Bandung serta Borneo FC yang berada di peringkat pertama dan kedua. Kedua kesebelasan itu sedang berada di puncak dengan mengoleksi nilai kembar, yakni 66.
Dengan jarak empat poin tersebut, Persija Jakarta masih memiliki asa untuk meraih gelar juara di empat laga tersisa Super League 2025/2026. Sementara Persib Bandung dan Borneo FC memiliki lima laga sisa, karena belum memainkan pertandingan pekan ke-30.
Di empat laga ‘final’ tersebut, Persija Jakarta wajib melewatinya dengan hasil kemenangan. Karena yang dibutuhkan Macan Kemayoran saat ini hanya kemenangan saja guna menjaga asa mahkota juara.
Walaupun memang, peluang tersebut agak sulit dicapai karena Persib Bandung dan Borneo FC unggul empat angka, sekaligus menyisakan lima laga sisa. Namun demikian, kedua kesebelasan masih bisa dikudeta oleh Persija Jakarta andai terpeleset di sisa laga yang ada. Di sisi lain, Macan Kemayoran mampu menyapu bersih pertandingan yang ada dengan kemenangan.
Peringkat Persija Jakarta yang makin mantap di posisi ketiga cukup susah untuk disalip Bhayangkara FC yang menempati urutan keempat. Sebab, Macan Kemayoran unggul 15 poin atas tim berjuluk The Guardians tersebut.
Sementara, kekalahan telak yang diderita Persis Solo membuat mereka masih terkunci di posisi ke-15 dengan 27 poin. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu masih belum sangat aman, karena hanya unggul satu angka saja dari Madura United yang menempati zona merah di posisi 16 dengan 26 poin.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!