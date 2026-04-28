Sergio Castel Pasang Target Sempurna, Persib Bandung Tak Mau Gagal di Lima Laga Penentuan Juara

JawaPos.com–Persaingan perebutan gelar BRI Super League 2025/26 semakin memanas memasuki fase akhir kompetisi. Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda kini sama-sama mengoleksi 66 poin di puncak klasemen sementara. Namun, Persib masih unggul head to head sehingga berhak berada di posisi teratas.

Dengan hanya menyisakan lima pertandingan, setiap poin menjadi sangat menentukan dalam perebutan gelar juara super league. Situasi ini membuat seluruh pemain Persib sadar bahwa mereka tidak boleh lagi kehilangan angka jika ingin menjaga peluang menjadi kampiun musim ini.

Penyerang Persib Sergio Castel menegaskan timnya harus mampu menyapu bersih lima pertandingan tersisa. Menurut dia, kemenangan menjadi harga mati demi memastikan trofi tetap berada di Bandung.

Castel menyebut fokus utama tim saat ini adalah menjaga konsistensi permainan dan tampil maksimal di setiap pertandingan. Dia optimistis Persib memiliki kualitas untuk memenangkan seluruh laga sisa jika mampu menjaga fokus hingga akhir musim.

”Target kami sebagai tim, kami harus menang dalam lima pertandingan terakhir. Saya pikir kami mampu melakukannya. Fokus kami adalah menang dalam lima pertandingan, tak peduli bagaimana caranya, kami hanya perlu menang untuk memastikan jadi juara,” ujar Castel dikutip dari ileague.id.

Persaingan ketat dengan Borneo FC Samarinda membuat tekanan terhadap Persib semakin besar. Pasalnya, satu hasil imbang atau kekalahan saja bisa dimanfaatkan rivalnya untuk merebut posisi puncak klasemen.

Karena itu, Castel menilai Persib sudah tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Dia meminta seluruh pemain tetap menjaga mentalitas dan fokus dalam setiap pertandingan yang akan dijalani.

”Kami masih di urutan pertama dan itu belum berubah. Tapi sekarang kami sudah tidak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Jadi kami harus menang di setiap pertandingan,” kata Sergio Castel.