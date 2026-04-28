Ternyata Lini Serang Persebaya Gacor di Babak Kedua, Inilah Statistiknya

JawaPos.com – Arema FC akan menjalani duel klasik melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Duel bertajuk Derbi Jatim ini bakal berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada Selasa (28/4) sore.

Dikutip dari situs resmi Persebaya, pelatih Bernardo Tavares berkata kalau lawan yang dihadapi adalah tim kuat. Arema FC dalam tiga laga belakangan tidaklah terkalahkan. Singo Edan menorehkan dua kali menang serta sekali imbang.

“Kami tahu Arema adalah tim yang bagus. Mereka sedang dalam performa yang baik dan mendapatkan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir,” ujar Tavares dikutip dari situs resmi klub.

Sedang Persebaya sendiri jelang laga ini tidak cukup bagus. Tim asal Kota Pahlawan itu tercatat menang sekali dan kalah dua kali dalam tiga pertandingan belakangan.

“Namun, kami juga datang dengan kepercayaan diri setelah hasil bagus melawan Malut United, meskipun kami menghadapi banyak kesulitan di pertandingan itu,” ungkap Tavares.

Nah, dalam lima laga belakangan Persebaya memiliki kecenderungan baru mencetak gol di babak kedua. Misal saat menang 2-0 lawan Malut United (23/4). Usai skor 0-0 di babak pertama, gol Milos Raickovic (73’) dan Francisco Rivera (90+1’) sukses memberikan keunggulan bagi Persebaya.

Saat kalah 1-2 dari Madura United (17/7), pemain pengganti Persebaya Riyan Ardiansyah (82’) berhasil menjebol gawang tim asal Pulau Garam delapan menit sebelum waktu normal.

Lalu saat menang dengan skor 1-0 lawan Persita Tangerang (4/4), Rivera juga mencatatkan namanya di papan skor ketika babak kedua berjalan 16 menit (62’).