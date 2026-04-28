Diar Candra Tristiawan
Selasa, 28 April 2026 | 20.27 WIB

Ternyata Lini Serang Persebaya Gacor di Babak Kedua, Inilah Statistiknya

Pemain Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, mencetak delapan gol bagi timnya sampai pekan ke-29. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Arema FC akan menjalani duel klasik melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Duel bertajuk Derbi Jatim ini bakal berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada Selasa (28/4) sore.

Dikutip dari situs resmi Persebaya, pelatih Bernardo Tavares berkata kalau lawan yang dihadapi adalah tim kuat. Arema FC dalam tiga laga belakangan tidaklah terkalahkan. Singo Edan menorehkan dua kali menang serta sekali imbang.

“Kami tahu Arema adalah tim yang bagus. Mereka sedang dalam performa yang baik dan mendapatkan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir,” ujar Tavares dikutip dari situs resmi klub.

Sedang Persebaya sendiri jelang laga ini tidak cukup bagus. Tim asal Kota Pahlawan itu tercatat menang sekali dan kalah dua kali dalam tiga pertandingan belakangan.

“Namun, kami juga datang dengan kepercayaan diri setelah hasil bagus melawan Malut United, meskipun kami menghadapi banyak kesulitan di pertandingan itu,” ungkap Tavares.

Nah, dalam lima laga belakangan Persebaya memiliki kecenderungan baru mencetak gol di babak kedua. Misal saat menang 2-0 lawan Malut United (23/4). Usai skor 0-0 di babak pertama, gol Milos Raickovic (73’) dan Francisco Rivera (90+1’) sukses memberikan keunggulan bagi Persebaya.

Saat kalah 1-2 dari Madura United (17/7), pemain pengganti Persebaya Riyan Ardiansyah (82’) berhasil menjebol gawang tim asal Pulau Garam delapan menit sebelum waktu normal.

Lalu saat menang dengan skor 1-0 lawan Persita Tangerang (4/4), Rivera juga mencatatkan namanya di papan skor ketika babak kedua berjalan 16 menit (62’).

Lantas ketika kalah 1-5 dari Borneo FC Samarinda, situasi gol Persebaya juga terjadi di 45 menit kedua. Bek Leo Lelis (73’) sukses mengoyak gawang Borneo FC yang dijaga Nadeo Argawinata.

Artikel Terkait
Menyusun Puzzle Harapan Persebaya Surabaya di Tengah Keterbatasan - Image
Sepak Bola Indonesia

Menyusun Puzzle Harapan Persebaya Surabaya di Tengah Keterbatasan

Selasa, 28 April 2026 | 19.45 WIB

Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali

Selasa, 28 April 2026 | 18.50 WIB

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini

Selasa, 28 April 2026 | 17.37 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

