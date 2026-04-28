Prediksi PSBS Biak vs Malut United: Tim Tamu Ingin Bangkit, Tuan Rumah Realistis

JawaPos.com - Ambisi untuk kembali ke jalur kemenangan menjadi napas utama Malut United FC jelang laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Menghadapi tuan rumah PSBS Biak yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (28/4) malam, tim bertekad bangkit dari tren negatif.

“Kami tidak main-main melawan PSBS Biak. Tim akan mengerahkan 200 persen kekuatan untuk meraih tiga poin,” kata pelatih Malut United, Hendri Susilo.

Harapan itu mencuat karena tekanan sedang menyelimuti timnya setelah lima laga terakhir dilalui tanpa kemenangan.

Dalam periode tersebut, Malut United hanya mampu meraih dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan. Sebuah catatan yang kontras dengan posisi mereka yang masih bertahan di papan atas klasemen.

Namun, bagi Hendri Susilo, laga sebelumnya tidak boleh menjadi beban tim. Dia memilih menutup lembaran hasil sebelumnya dan mengarahkan fokus penuh ke pertandingan yang akan dihadapi.

Kini, langkah evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental pemain. Bagi tim yang sedang kehilangan ritme kemenangan, faktor psikologis menjadi krusial.

“Pelatih dan pemain sepakat untuk sama-sama bekerja keras meraih hasil terbaik. Laga ini adalah kesempatan yang kesekian kalinya dan kami tak mau kehilangan momentum lagi,” kata Hendri Susilo.

“Kami sudah memperbaiki mentalitas pemain. Mudah-mudahan mereka berada dalam peak performance,” imbuhnya.