Prediksi PSBS Biak vs Malut United: Tim Tamu Ingin Bangkit, Tuan Rumah Realistis

Bruno Paraiba saat berduel dengan pemain Malut United. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Ambisi untuk kembali ke jalur kemenangan menjadi napas utama Malut United FC jelang laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Menghadapi tuan rumah PSBS Biak yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (28/4) malam, tim bertekad bangkit dari tren negatif.
“Kami tidak main-main melawan PSBS Biak. Tim akan mengerahkan 200 persen kekuatan untuk meraih tiga poin,” kata pelatih Malut United, Hendri Susilo.
Harapan itu mencuat karena tekanan sedang menyelimuti timnya setelah lima laga terakhir dilalui tanpa kemenangan.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Makan-makan di Rumah Alfan Suaib Usai Gunduli Malut United 2 Gol Tanpa Balas!
Dalam periode tersebut, Malut United hanya mampu meraih dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan. Sebuah catatan yang kontras dengan posisi mereka yang masih bertahan di papan atas klasemen.
Namun, bagi Hendri Susilo, laga sebelumnya tidak boleh menjadi beban tim. Dia memilih menutup lembaran hasil sebelumnya dan mengarahkan fokus penuh ke pertandingan yang akan dihadapi.
Kini, langkah evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental pemain. Bagi tim yang sedang kehilangan ritme kemenangan, faktor psikologis menjadi krusial.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Main Efektif Kontra Malut United, Racikan Baru Bernardo Tavares Maksimalkan Ketajaman Duo Gelandang Ini
“Pelatih dan pemain sepakat untuk sama-sama bekerja keras meraih hasil terbaik. Laga ini adalah kesempatan yang kesekian kalinya dan kami tak mau kehilangan momentum lagi,” kata Hendri Susilo.
“Kami sudah memperbaiki mentalitas pemain. Mudah-mudahan mereka berada dalam peak performance,” imbuhnya.
Optimisme serupa juga datang dari pemain, Taufik Rustam, yang memastikan seluruh skuad siap memberikan performa maksimal.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban