Persebaya Surabaya Main Efektif Kontra Malut United, Racikan Baru Bernardo Tavares Maksimalkan Ketajaman Duo Gelandang Ini

Persebaya sukses memainkan sepak bola efektif saat mengalahkan Malut United. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Game plan Bernardo Tavares berjalan mulus saat Persebaya Surabaya sukses mengalahkan tuan rumah Malut United 0-2 di Ternate kemarin (23/4). Kemenangan yang membuat Green Force mengakhiri tren negatif dalam dua laga terakhir yang berakhir dengan kekalahan.
Menyadari Persebaya bermain di kandang lawan dan Malut United memiliki pemain-pemain berbahaya dan berpengalaman, Tavares pun lebih memilih untuk tidak terlalu bermain agresif, namun mengedepankan efektivitas serangan.
Hasilnya terbukti jitu. Para pemain Persebaya masih bisa memberikan perlawanan. Hal itu terlihat dari statistik penguasaan bola, dimana Malut United unggul namun tidak terlalu dominan, yaitu 54 persen berbanding 46 persen.
Kemudian perlawanan yang dilakukan oleh Green Force juga lebih terarah dan efektif. Tercatat, Francisco Rivera CS mampu melepaskan delapan tembakan, tiga diantaranya tepat sasaran, dan dua berbuah gol, serta mencatatkan enam kreasi peluang.
Tavares juga berhasil memaksimalkan peran para pemain dari lini kedua. Dua gelandang andalannya, yaitu Milos Raickovic dan Francisco Rivera sama-sama mencetak gol, di tengah meredupnya kemampuan mencetak gol penyerang murninya.
Hebatnya, rapor positif para pemain di sektor penyerangan turut menular ke para pemain bertahannya. Mereka sukses membukukan 21 tekel, 21 intersep, 23 clearance, dan mencatatkan clean sheet.
Dengan kata lain, Persebaya kemarin bermain nyaris sempurna sebagai tim tamu, yaitu mampu memberi perlawanan di tengah dominasi tuan rumah, melakukan serangan efektif dengan membukukan dua gol, dan kuat dalam bertahan hingga tidak kebobolan.
Pasca pertandingan, Tavares cukup puas dengan performa skuad asuhannya karena mampu tampil konsisten dan menunjukkan mentalitas yang kuat meski bermain di kandang lawan.
“Secara permainan, saya melihat tim tampil sangat baik, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Para pemain menunjukkan sikap dan mentalitas yang bagus. Kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak kedua,” ujar mantan pelatih PSM Makassar itu seperti dikutip dari laman resmi klub.
Ia juga turut lega para pemain asuhannya bisa gembira, baik saat tampil di lapangan maupun merayakan kemenangan penting ini, karena kegembiraan itu bisa berdampak positif bagi mentalitas mereka.
