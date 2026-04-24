Antara
Jumat, 24 April 2026 | 15.32 WIB

Persebaya Surabaya Lengkapi Derita Malut United! Lima Laga Nirmenang, Hendri Susilo Ogah Ngaku Kalah

Pesepak bola Persebaya Surabaya Milos Raickovic (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Malut United Nilson Barbosa Nascimento (kanan) pada pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2025). ANTARA FOTO/Andri Saputra/kye.

JawaPos.com - Malut United memperpanjang tren tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan setelah kalah 0-2 dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis malam.

Persebaya memastikan kemenangan melalui gol Milos Raickovic pada menit ke-73 dan Francisco Rivera pada menit 90+1.

Pada babak pertama, Malut United tampil lebih agresif dengan mencatatkan tiga tembakan, dua di antaranya mengarah ke gawang, sementara Persebaya belum menciptakan peluang berarti.

Namun, tim tamu mampu tampil lebih efektif di babak kedua dengan mencatatkan empat tembakan tepat sasaran, dua di antaranya berbuah gol.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menilai anak asuhnya tidak sepenuhnya kalah dalam permainan, tetapi gagal memanfaatkan peluang.

"Secara permainan, kami tidak sepenuhnya kalah. Namun, masalah bagi kami adalah tidak bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang dengan maksimal," ujar Hendri saat konferensi pers.

Ia juga meminta maaf kepada suporter atas hasil tersebut.

"Hasil minor ini sangat mengecewakan bagi pelatih, pemain, dan suporter. Kami memohon maaf karena belum bisa memberikan kemenangan buat masyarakat Maluku Utara," ujarnya.

Kekalahan itu membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen dengan 46 poin dari 29 pertandingan, sekaligus memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi lima laga, dengan rincian tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Pemain Malut United Wbeymar Angulo mengakui timnya sedang berada dalam situasi sulit.

