Persebaya Surabaya Makan-makan di Rumah Alfan Suaib Usai Gunduli Malut United 2 Gol Tanpa Balas!

Momen hangat Persebaya Surabaya usai menang 2-0 atas Malut United, makan bersama di rumah Alfan Suaib di Ternate. (Instagram @rswnlauhin)
JawaPos.com — Kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United tak hanya menghadirkan tiga poin penting, tapi juga menyisakan cerita hangat di luar lapangan. Usai menggunduli tuan rumah 2-0, skuad Green Force langsung merayakan momen kebersamaan dengan cara yang sederhana namun penuh makna.
Persebaya Surabaya menghadapi Malut United pada laga pekan ke-29 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam.
Dalam pertandingan itu, Green Force tampil efektif dan berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 0-2.
Dua gol kemenangan Persebaya Surabaya lahir di babak kedua setelah laga berlangsung cukup ketat sejak awal. Tim asuhan Paul Munster itu menunjukkan kesabaran sebelum akhirnya memecah kebuntuan di paruh akhir pertandingan.
Milos Raickovic menjadi pembuka keunggulan pada menit ke-73 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut berawal dari umpan matang Bruno Paraiba yang sukses dimaksimalkan menjadi gol indah.
Menjelang pertandingan berakhir, Persebaya Surabaya memastikan kemenangan lewat gol kedua yang dicetak Francisco Rivera.
Pemain asal Meksiko itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+1 setelah menerima umpan Riyan Ardiansyah.
Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di kandang lawan yang dikenal cukup angker. Selain itu, hasil positif ini menjaga tren apik Persebaya Surabaya dalam persaingan papan atas Super League musim ini.
Namun cerita menarik justru terjadi setelah pertandingan usai, ketika skuad Persebaya Surabaya tidak langsung kembali ke hotel. Mereka memilih untuk memenuhi undangan hangat dari salah satu pemainnya, Alfan Suaib.
Rombongan tim diketahui menyambangi kediaman Alfan Suaib yang berada di Kelurahan Tarau, Ternate. Momen ini pertama kali mencuat lewat unggahan salah satu fanbase suporter yang membagikan suasana kebersamaan tersebut.
