Rekor 7 Tahun Tak Terkalahkan! Arief Catur Optimistis Persebaya Surabaya Libas Arema FC di Derbi Jawa Timur

JawaPos.com — Rekor tujuh tahun tanpa kekalahan dari Arema FC menjadi senjata kepercayaan diri Persebaya Surabaya jelang Derbi Jawa Timur. Catatan panjang ini bukan sekadar statistik, tapi bukti dominasi yang terus dijaga hingga musim 2025/2026.

Bek Persebaya Surabaya, Arief Catur Pamungkas, tak menutupi optimisme tinggi timnya dalam mempertahankan tren positif tersebut.

Ia menegaskan kunci utama untuk menjaga rekor adalah kerja keras dan kekuatan mental.

"Ya, untuk kita sendiri untuk rekor dari tahun 2019, alhamdulillah tidak pernah kalah. Untuk mempertahankannya kita harus kerja keras, terus fokus, mental," ujar Arief Catur Pamungkas di konferensi pers, Senin (27/4/2026).

“Yang paling terpenting adalah mental itu sendiri ya, untuk bekerja keras, untuk mempertahankan rekor tersebut tidak pernah kalah lawan Arema.”

Persebaya Surabaya memang punya catatan luar biasa saat menghadapi rival abadinya tersebut. Dalam 10 pertemuan terakhir sejak akhir 2019, Green Force tidak pernah sekalipun menelan kekalahan.

Rinciannya, tujuh kemenangan berhasil diamankan dan tiga laga lainnya berakhir imbang. Dominasi ini dimulai sejak kemenangan telak 4-1 pada Desember 2019 yang menjadi titik balik keunggulan Persebaya Surabaya atas Arema FC.

Konsistensi tersebut menjadi modal berharga jelang pertemuan terbaru kedua tim. Apalagi, laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 ini kembali menghadirkan tensi tinggi khas Derbi Jawa Timur.