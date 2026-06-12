Resmi Berpisah, Dalberto Bangga Bisa Bela Arema FC

Dalberto resmi berpisah dengan Arema FC. (Dok. Dalberto)
JawaPos.com - Kebersamaan Dalberto dan Arema FC harus berakhir. Setelah kepergiannya diresmikan pihak klub, dia menuliskan pesan perpisahan.
Melalui sosial media, Arema FC memastikan hengkangnya penyerang andalannya tersebut. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Dalberto yang membela Singo Edan selama dua tahun.
"Terima kasih Dalberto Luan Belo. Terima kasih atas gol-golnya, semangatnya, dan kenangan-kenangannya," tulis Arema FC di Instagram resmi klub. Sebuah caption singkat yang disertai unggahan video berdurasi satu menit.
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Di unggahan tersebut juga terdapat pesan perpisahan dari Dalberto. Dalam pesannya, penyerang asal Brasil tersebut bangga bisa membela Arema FC sejak 2024.
"Saatnya telah tiba untuk menutup babak yang akan selamanya terukir dalam hidupku. Selama dua tahun aku mengenakan jersey ini dengan bangga, hormat, dan memberikan yang terbaik di lapangan. Setiap gol, setiap assist, setiap kemenangan, setiap momen sulit... aku menjalaninya dengan penuh semangat," tulis Dalberto di kolom komentar Instagram Arema FC.
Ucapan terima kasih ditujukannya kepada Aremania yang selalu memberikannya dukungan. Dalberto akan selalu mengingat dan mengenang dukungan Aremania.
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"Terima kasih kepada para penggemar Arema atas setiap dukungan, setiap nyanyian, karena telah membuatku merasa seperti di rumah sendiri meskipun aku jauh dari negaraku. Kalian selalu bersamaku di setiap langkah, dan aku tidak akan pernah melupakan itu," ujar Dalberto.
Pemain 31 tahun tersebut meninggalkan Arema FC dengan rasa syukur. Selain koleksi golnya, Dalberto juga mengenang persahabatan dan pelajaran yang diraihnya.
"Saya pergi dengan hati yang penuh rasa syukur dan hati nurani yang bersih karena telah menghormati seragam ini hingga hari terakhir. Lebih dari sekadar angka, saya membawa serta persahabatan, pelajaran yang dipetik, dan kenangan yang akan bertahan seumur hidup. Terima kasih Arema. Terima kasih Malang. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati Anda masing-masing," ucap Dalberto.
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