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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 11 Juni 2026 | 03.57 WIB

Arema FC Cuci Gudang! Berikut 12 Pemain yang Dilepas, Salah Satunya Dedik Setiawan

Dedik Setiawan tinggalkan Arema FC. (Dok. Dedik Setiawan) - Image

Dedik Setiawan tinggalkan Arema FC. (Dok. Dedik Setiawan)

JawaPos.com - Arema FC menjadi salah satu tim yang sedang membangun skuadnya kembali. Sebelum mendatangkan pemain baru, mereka terlebih dahulu melepas para pemainnya.

Ada 12 pemain yang sudah secara resmi dilepas Arema FC untuk musim depan. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

1. Lucas Frigeri

Lucas Frigeri menjadi pemain pertama yang dilepas Arema FC. Kiper asal Brasil tersebut menyudahi karir dua tahunnya bersama Singo Edan sejak 2024.

Musim lalu, Frigeri bermain 29 pertandingan. Melansir Transfermarkt, kiper 36 tahun tersebut melakukan empat clean sheet dan kebobolan 29 gol.

2. Rifad Marasabessy

Arema FC tidak memperpanjang kontrak Rifad Marasabessy yang sudah berakhir 31 Mei 2026. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut juga menyudahi karirnya di Arema FC sejak 2023.

Rifad bermain dalam delapan pertandingan dan enam laga menjadi starter di musim lalu. Selama empat tahun, bek 26 tahun itu bermain 35 pertandingan di semua kompetisi.

3. Valdeci

Gelandang serang andalan Arema FC ini harus hengkang. Valdeci sudah bermain 26 pertandingan dan 14 laga dimainkan sejak awal pertandingan.

Pemain asal Brasil itu juga sering menjadi andalan Arema FC dalam mencetak gol. Valdeci berhasil mengoleksi lima gol dan empat assist.

4. Iksan Lestaluhu

Arema FC punya bek kiri potensial dalam diri Iksan Lestaluhu. Namun, mereka harus melepas pemain yang sudah bergabung dengan sejak 2024.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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