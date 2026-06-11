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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 12 Juni 2026 | 01.55 WIB

Arema FC Mundur dari Perburuan Carlos Franca, Striker Persijap Kini Jadi Rebutan Banyak Klub Super League

Striker Persijap Carlos Franca jadi rebutan banyak klub Super League Indonesia musim depan. (Istimewa) - Image

Striker Persijap Carlos Franca jadi rebutan banyak klub Super League Indonesia musim depan. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Carlos Franca terus menjadi perbincangan pada bursa transfer Super League Indonesia menjelang musim 2026/2027. 

Penyerang asal Brasil Carlos Franca, tampil impresif bersama Persijap Jepara. Dia sempat masuk dalam radar Arema FC. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Singo Edan telah menarik diri dari perburuan sang pemain.

Sebelumnya, Arema FC diketahui menjadi salah satu klub yang serius memantau situasi Carlos Franca. Bahkan, klub asal Malang tersebut dikabarkan sudah melakukan pendekatan awal dan mengajukan penawaran untuk mendatangkan striker berusia 31 tahun itu pada musim depan.

Namun setelah melakukan evaluasi internal terhadap kebutuhan tim, manajemen Arema FC memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi. Fokus klub kini beralih kepada target lain yang dinilai lebih sesuai dengan rencana pembangunan skuad untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri rumor yang selama beberapa waktu terakhir mengaitkan Carlos Franca dengan Arema FC. Meski demikian, peluang sang pemain untuk hengkang dari Persijap Jepara masih tetap terbuka karena sejumlah klub Super League lainnya disebut terus memantau perkembangannya.

Carlos Franca menjadi salah satu penyerang asing yang tampil menonjol sepanjang musim lalu. Bersama Persijap Jepara, dia mencatatkan 10 gol dan 3 assist dari 30 pertandingan di berbagai ajang.

Kontribusi tersebut membantu Persijap bersaing secara kompetitif sepanjang musim dan membuat namanya masuk dalam daftar pemain yang banyak diperhatikan klub-klub peserta Super League.

Pemain bernama lengkap Carlos Henrique França Freires itu lahir di Brasília, Brasil, pada 9 Februari 1995. Sebelum berkarir di Indonesia, dia memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Brasil dan sempat merasakan atmosfer sepak bola Eropa bersama Lokomotiv Sofia di Bulgaria.

Karirnya di Lokomotiv Sofia cukup menarik perhatian. Selama dua musim memperkuat klub tersebut, Franca mencatat lebih dari 60 penampilan dan berhasil menyumbangkan dua digit gol. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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