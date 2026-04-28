Kondisi Pemain Tidak 100 Persen! Bernardo Tavares Bongkar Ruang Ganti Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Arema FC

Pelatih Bernardo Tavares mengungkap kondisi skuad Persebaya Surabaya jelang laga panas melawan Arema FC di Derbi Jatim. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan ambisi besar saat menghadapi Arema FC. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan timnya ingin memberikan hasil terbaik dan tidak ingin mengecewakan Bonek dan Bonita.
Laga panas bertajuk Derbi Jatim ini dipastikan menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4/2026) sore.
Meski berstatus tim tamu, Persebaya Surabaya tidak datang dengan mental inferior. Justru, Green Force membawa tekad kuat untuk mencuri poin penuh di tengah tekanan dan kondisi tim yang belum sepenuhnya ideal.
Arema FC sendiri bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan dalam situasi saat ini. Tim berjuluk Singo Edan itu tengah berada dalam tren performa yang cukup stabil dalam beberapa pertandingan terakhir.
Baca Juga:Janji Bernardo Tavares ke Bonek dan Bonita! Persebaya Surabaya Target Menang Lawan Arema FC di Derbi Jawa Timur
Dalam lima laga terakhir, Arema FC mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kali menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat mereka tetap menjadi ancaman serius bagi Persebaya Surabaya.
Pelatih Bernardo Tavares menyadari betul pentingnya laga ini bagi kedua tim. Ia menilai atmosfer rivalitas panjang antara dua klub besar Jawa Timur akan menjadi faktor tambahan yang membuat pertandingan semakin emosional.
"Ya, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Senin (28/4/2026).
Baca Juga:Last Dance Bruno Moreira? Rekor Bomber Brasil Jadi Top Skor Derbi Jawa Timur Jelang Arema FC vs Persebaya Surabaya
Menurutnya, duel ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ada harga diri dan kebanggaan yang dipertaruhkan oleh kedua tim di atas lapangan.
Dukungan dari suporter juga menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi para pemain Persebaya Surabaya. Meski pertandingan digelar tanpa penonton, semangat Bonek dan Bonita tetap terasa hingga ke sesi latihan tim.
“Kemarin saat latihan, beberapa pendukung Bonek-Bonita datang untuk mendukung tim. Jadi saya harap besok tim kami dapat menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih ingin menang daripada tim lawan,” lanjutnya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!