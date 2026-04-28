Kondisi Pemain Tidak 100 Persen! Bernardo Tavares Bongkar Ruang Ganti Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Arema FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan ambisi besar saat menghadapi Arema FC. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan timnya ingin memberikan hasil terbaik dan tidak ingin mengecewakan Bonek dan Bonita.

Laga panas bertajuk Derbi Jatim ini dipastikan menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4/2026) sore.

Meski berstatus tim tamu, Persebaya Surabaya tidak datang dengan mental inferior. Justru, Green Force membawa tekad kuat untuk mencuri poin penuh di tengah tekanan dan kondisi tim yang belum sepenuhnya ideal.

Arema FC sendiri bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan dalam situasi saat ini. Tim berjuluk Singo Edan itu tengah berada dalam tren performa yang cukup stabil dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam lima laga terakhir, Arema FC mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kali menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat mereka tetap menjadi ancaman serius bagi Persebaya Surabaya.

Pelatih Bernardo Tavares menyadari betul pentingnya laga ini bagi kedua tim. Ia menilai atmosfer rivalitas panjang antara dua klub besar Jawa Timur akan menjadi faktor tambahan yang membuat pertandingan semakin emosional.

"Ya, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Senin (28/4/2026).

Menurutnya, duel ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ada harga diri dan kebanggaan yang dipertaruhkan oleh kedua tim di atas lapangan.

Dukungan dari suporter juga menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi para pemain Persebaya Surabaya. Meski pertandingan digelar tanpa penonton, semangat Bonek dan Bonita tetap terasa hingga ke sesi latihan tim.