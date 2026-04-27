Marcos Santos Singgung Bernardo Tavares! Arema FC vs Persebaya Surabaya Jadi Ujian Taktik Dua Pelatih Beda Karakter

Duel panas Arema vs Persebaya bakal jadi ujian dua pelatih beda karakter. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Laga pekan ke-30 Super League 2025/26 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dipastikan berlangsung panas. Pasalnya, pertemuan dua rival Jawa Timur itu akan menjadi pertarungan strategi antara dua pelatih dengan karakter permainan berbeda.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menegaskan timnya sudah menyiapkan pendekatan khusus untuk menghadapi Persebaya. “Tavares adalah pelatih berpengalaman. Ia tahu bagaimana membuat tim bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif,” ujar pelatih bernama lengkap Marcos Vinícius dos Santos Gonçalves itu kepada iLeague.
Menurutnya, Francisco Rivera cs memiliki organisasi permainan yang rapi dan disiplin sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk membongkar pertahanan yang dikawal Risto Mitrevski dan Leo Lelis.
Juru taktik 46 tahun itu optimistis anak asuhnya telah mengalami peningkatan dari sisi struktur permainan dan mental bertanding.
“Kami siap. Secara taktik, sekarang jarak antar lini lebih rapat, permainan lebih vertikal, serangan lebih langsung, dan tim mulai menunjukkan karakter khas Arema dengan kerja keras, semangat juang, dan determinasi tinggi,” tutup pelatih kelahiran Santos, Brasil itu.
