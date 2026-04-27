Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 28 April 2026 | 00.30 WIB

Tanpa Penonton! Siaran Langsung dan Link Live Streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur

Toni Firmansyah bintang Timnas Indonesia siap panaskan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Derby Jawa Timur. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi laga krusial melawan Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Duel sarat gengsi ini tetap menyedot perhatian meski digelar tanpa penonton langsung di stadion.

Pertandingan dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, setelah Arema FC tidak mendapatkan izin keamanan untuk menggelar laga di kandang aslinya.

Situasi ini membuat atmosfer derbi Jawa Timur terasa berbeda, tetapi tensi pertandingan diyakini tetap panas.

Absennya suporter di tribun tidak lantas mengurangi gengsi duel klasik ini. Justru, kondisi tersebut membuat kedua tim harus mengandalkan fokus dan mentalitas penuh sepanjang pertandingan.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan penting atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Dalam laga tersebut, Francisco Rivera dan kawan-kawan tampil impresif dan sukses mencuri kemenangan di kandang lawan.

Performa positif itu menjadi modal penting bagi Green Force untuk menghadapi tekanan dari Arema FC. Apalagi, laga ini menjadi salah satu penentu posisi di papan tengah klasemen menjelang akhir musim.

Di sisi lain, Arema FC juga tidak bisa dianggap remeh. Tim berjuluk Singo Edan itu sebelumnya berhasil menahan imbang Persib Bandung, yang saat ini memuncaki klasemen sementara.

Hasil tersebut menunjukkan konsistensi performa Arema FC dalam beberapa laga terakhir. Mereka terbukti mampu memberikan perlawanan sengit, bahkan kepada tim papan atas sekalipun.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah pemulihan kondisi pemain. Jadwal padat membuat kondisi fisik menjadi faktor krusial dalam menentukan hasil akhir pertandingan.

