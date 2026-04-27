Bruno Moreira Main! Ini Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Arema FC di Derbi Jawa Timur Versi Bonek

Bruno Moreira bakal adu tajam dengan Rayco Rodriguez. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi laga krusial melawan Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Pertandingan ini dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.
Atmosfer derbi tetap diprediksi panas meski tribun kosong. Duel klasik Jawa Timur ini selalu menghadirkan tensi tinggi, bahkan dalam situasi netral sekalipun.
Laga kandang Arema FC tersebut terpaksa dipindahkan ke Bali karena tidak mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian.
Kondisi ini membuat kedua tim harus beradaptasi dengan venue sekaligus atmosfer yang berbeda dari biasanya.
Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan penting atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.
Dalam laga tersebut, Francisco Rivera dan kolega tampil solid serta menunjukkan organisasi permainan yang rapi.
Performa impresif itu menjadi modal berharga bagi Green Force untuk menghadapi rival bebuyutan. Apalagi, konsistensi permainan mulai terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.
Di sisi lain, Arema FC juga tidak bisa dianggap remeh. Tim berjuluk Singo Edan itu sukses menahan imbang pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung, pada laga sebelumnya.
Hasil tersebut menunjukkan Arema FC masih memiliki daya saing tinggi meski berada di papan tengah. Mental bertanding mereka juga terbukti tetap kuat menghadapi tekanan tim besar.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memilih fokus pada pemulihan kondisi pemain usai jadwal padat. Ia ingin memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi optimal sebelum menentukan komposisi tim.
