Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 28 April 2026 | 02.13 WIB

Kiper Arema FC Jadi Ujian Berat Persebaya Surabaya, Lucas Frigeri Punya Statistik Gemilang Jelang Derby Jatim

Lucas Frigeri. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com - Lucas Frigeri diprediksi akan memberikan ujian yang sulit bagi para penyerang Persebaya Surabaya saat menghadapi Arema FC di Super League pekan ke-30. Laga Derbi Jawa Timur tersebut bakal dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (28/4) pukul 15.30 WIB.

Sebelum menghadapi Persebaya, Lucas Frigeri tampil gemilang bersama Arema FC saat melawan Persib Bandung, Jumat (24/4). Performanya berhasil membuat para pemain Persib kesulitan untuk mencetak gol.

Kiper 36 tahun tersebut melakukan banyak penyelamatan di laga melawan Persib. Melihat statistik permainan dari I League, Lucas Frigeri menciptakan 12 penyelamatan.

Berhasil tidak kebobolan saat melawan Persib membuat Lucas Frigeri tampil lebih percaya diri bersama Arema FC. Hal tersebut menjadi modal penting bagi dirinya untuk menghadapi Persebaya.

"Saya senang untuk tidak kebobolan. Ini memberi banyak kepercayaan diri kepada saya sebagai penjaga gawang. Tapi saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh tim saya. Semua orang harus diberi selamat, semua orang berjuang, semua orang membantu saya sampai akhir," kata Lucas Frigeri setelah laga melawan Persib yang dikutip kanal Instagram @liga1match, Senin (27/4).

Bagi para pemain Persebaya yang memiliki tugas mencetak gol, Lucas Frigeri tampaknya akan memberikan ujian tersendiri di laga besok. Sebab, sang kiper sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah punya statistik ciamik dengan melakukan 12 penyelamatan.

"Semua orang sekarang mencari motivasi. Dan kami memiliki pertandingan yang sangat penting. Pertandingan berikutnya yang merupakan lawan klasik melawan Persebaya. Yang penting terus berkerja tetap fokus sehingga kami dapat melakukan yang terbaik," sambung kiper asal Brasil tersebut.

Para penyerang Persebaya seperti Mihailo Perovic atau Bruno Paraiba diharapkan menjadi andalan untuk menjebol gawang Frigeri. Sayang, penampilan kedua ujung tombak Green Force tersebut kurang meyakinkan musim ini.

Mihailo Perovic dengan koleksi lima golnya sudah tidak mencetak gol sejak terakhir kali melawan Bhayangkara FC, Februari lalu. Sementara Bruno Paraiba, belum mencetak gol lagi setelah melawan PSIM Yogyakarta pada Januari.

Harapan justru muncul dari Francisco Rivera yang merupakan gelandang serang andalan Persebaya. Pemain asal Meksiko tersebut sedang dalam performa terbaiknya setelah berhasil mencetak dua gol dalam empat laga terakhirnya sejak melawan Persita Tangerang. Dia diyakini punya peluang besar menjebol gawang Frigeri.

