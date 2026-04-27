Tiga Bintang Persib Dapat Garuda Calling, Siap Berebut Tempat di Timnas Indonesia!

JawaPos.com–Kabar membanggakan datang dari Persib Bandung. Tiga pemain andalan mereka Thom Haye, Marc Klok, dan Saddil Ramdani, resmi mendapat panggilan dari PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor 1819/AGB/317/IV-2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, pada 23 April 2026. Agenda ini menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menghadapi ASEAN Hyundai Cup 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Dalam keterangannya, Yunus Nusi menjelaskan bahwa tim nasional akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai langkah awal pembentukan skuad yang kompetitif. Program latihan ini dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Mei 2026, dengan seluruh pemain diharapkan sudah berkumpul sejak hari pertama.

Menariknya, ini menjadi panggilan perdana bagi ketiga pemain Persib tersebut sepanjang 2026, setelah sebelumnya mereka tidak masuk dalam skuad Timnas pada ajang FIFA Series pada Maret. Kesempatan ini tentu menjadi momentum penting untuk kembali menunjukkan kualitas di level internasional.

PSSI menegaskan bahwa pemusatan latihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ajang seleksi ketat. Para pemain akan dinilai melalui pemahaman taktik, performa dalam sesi latihan, hingga pertandingan internal. Hanya mereka yang tampil impresif yang berpeluang melangkah lebih jauh.

Performa apik selama pemusatan latihan juga bisa membuka pintu bagi ketiganya untuk tampil pada agenda FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada 1–9 Juni 2026. Selain sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen utama, periode ini menjadi panggung pembuktian bagi para pemain untuk mengamankan tempat di skuad final.