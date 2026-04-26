Bangga! Eks Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada Bantu Al Nassr Putri Juara Liga Arab Saudi

Rudy Eka Priyambada. (instagram @rudyekaprimbadapro)
JawaPos.com - Pelatih asal Indonesia, Rudy Eka Priyambada, mengukir catatan manis dalam kariernya. Pelatih berusia 43 tahun itu sukses membantu Al Nassr Putri menjuarai Liga Arab Saudi Putri 2025/2026.
Al Nassr Putri meraih kemenangan meyakinkan atas Al Ula Putri dengan skor 5-1 di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu (25/4) dini hari WIB. Kemenangan itu sekaligus membuat Al Nassr Putri merebut titel juara Liga Arab Saudi Putri musim ini.
Setelah laga tersebut, Al Nassr Putri merayakan pesta juaranya. Al Nassr Putri merebut gelar juara tersebut usai tampil impresif di Liga Arab Saudi Putri 2025/2026, dengan catatan 13 kemenangan dan satu kekalahan.
Berkat catatan impresif itu, Al Nassr Putri mengakhiri klasemen Liga Arab Saudi Putri dengan koleksi 39 poin dari 14 pertandingan. Mereka unggul jauh atas pesaing terdekatnya, Al Ahli Putri, dengan berjarak 12 angka.
Di balik kesuksesan tersebut, ada peran Rudy Eka yang menjabat sebagai asisten pelatih Al Nassr Putri. Eks pelatih Timnas Putri Indonesia itu mengaku sangat bersyukur.
“Alhamdulillah juara @alnassrfcw musim 2025-2026 Liga Utama Sepak Bola Wanita,” tulis Rudy Eka dalam instagram pribadinya @rudyekapriyambadapro, dikutip Minggu (26/4/2026).
Baca Juga:Bojan Hodak Berikan Bocoran ke Bernardo Tavares! Persebaya Surabaya Ditantang Bongkar Tembok Baja Arema FC
Rudy Eka pun menyampaikan apresiasi khusus kepada pelatih kepala Al Nassr Putri, Abdulaziz Al-Alwni. Sebab, pelatih berusia 37 tahun itu telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat asisten pelatih.
“Terima kasih banyak, Coach Aziz Alwni, untuk segalanya dan telah mengundang saya menjadi bagian dari tim ini. Saya benar-benar bersyukur. Semoga Allah memberkahi Anda," tambahnya.
Adapun, ini menjadi gelar juara keempat yang berhasil diraiha Al Nassr Putri. Sementara untuk Rudy Eka, gelar ini diketahui merupakan gelar ketiga yang berhasil ia persembahkan untuk klub. Sebelumnya, ia telah mempersembahkan dua gelar yakni Saudi Women’s Super Cup 2025 dan Saudi Women’s Premier Challenge Cup 2025.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!