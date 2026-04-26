Bangga! Eks Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada Bantu Al Nassr Putri Juara Liga Arab Saudi

JawaPos.com - Pelatih asal Indonesia, Rudy Eka Priyambada, mengukir catatan manis dalam kariernya. Pelatih berusia 43 tahun itu sukses membantu Al Nassr Putri menjuarai Liga Arab Saudi Putri 2025/2026.

Al Nassr Putri meraih kemenangan meyakinkan atas Al Ula Putri dengan skor 5-1 di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu (25/4) dini hari WIB. Kemenangan itu sekaligus membuat Al Nassr Putri merebut titel juara Liga Arab Saudi Putri musim ini.

Setelah laga tersebut, Al Nassr Putri merayakan pesta juaranya. Al Nassr Putri merebut gelar juara tersebut usai tampil impresif di Liga Arab Saudi Putri 2025/2026, dengan catatan 13 kemenangan dan satu kekalahan.

Berkat catatan impresif itu, Al Nassr Putri mengakhiri klasemen Liga Arab Saudi Putri dengan koleksi 39 poin dari 14 pertandingan. Mereka unggul jauh atas pesaing terdekatnya, Al Ahli Putri, dengan berjarak 12 angka.

Di balik kesuksesan tersebut, ada peran Rudy Eka yang menjabat sebagai asisten pelatih Al Nassr Putri. Eks pelatih Timnas Putri Indonesia itu mengaku sangat bersyukur.

“Alhamdulillah juara @alnassrfcw musim 2025-2026 Liga Utama Sepak Bola Wanita,” tulis Rudy Eka dalam instagram pribadinya @rudyekapriyambadapro, dikutip Minggu (26/4/2026).

Rudy Eka pun menyampaikan apresiasi khusus kepada pelatih kepala Al Nassr Putri, Abdulaziz Al-Alwni. Sebab, pelatih berusia 37 tahun itu telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat asisten pelatih.

“Terima kasih banyak, Coach Aziz Alwni, untuk segalanya dan telah mengundang saya menjadi bagian dari tim ini. Saya benar-benar bersyukur. Semoga Allah memberkahi Anda," tambahnya.