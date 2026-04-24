Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 April 2026 | 14.51 WIB

Bernardo Tavares Bongkar Kondisi Ruang Ganti! Kalahkan Malut United Titik Balik Mental Persebaya Surabaya

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang Malut United di Stadion Gelora Kie Raha. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Kemenangan penting akhirnya diraih Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Malut United. Hasil ini langsung mengubah suasana ruang ganti yang sebelumnya penuh tekanan menjadi kembali hidup dan penuh keyakinan.

Pelatih Bernardo Tavares tak bisa menyembunyikan rasa lega usai timnya memetik tiga poin krusial. Ia menyebut kemenangan ini bukan sekadar hasil, melainkan momentum kebangkitan mental pemain.

Persebaya Surabaya menghadapi Malut United pada pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam.

Dalam laga tersebut, Green Force tampil efektif dan sukses mencuri kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0.

Dua gol kemenangan baru lahir di babak kedua setelah pertandingan berjalan ketat sejak awal. Milos Raickovic membuka keunggulan pada menit ke-73 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti.

Gol tersebut tercipta setelah ia menerima umpan matang dari Bruno Paraiba. Momentum itu langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Persebaya Surabaya semakin percaya diri.

Menjelang laga usai, Francisco Rivera memastikan kemenangan lewat gol pada menit 90+1. Ia sukses memaksimalkan umpan dari Riyan Ardiansyah yang tak mampu dibendung pertahanan lawan.

Selepas pertandingan, Bernardo Tavares langsung memberikan pujian terhadap performa timnya. Ia menilai para pemain menunjukkan organisasi permainan yang rapi serta mentalitas yang kuat sepanjang laga.

“Secara permainan, saya melihat tim tampil sangat baik, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Para pemain menunjukkan sikap dan mentalitas yang bagus. Kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak kedua,” ujar Tavares.

Meski tidak dominan dalam penguasaan bola, Persebaya Surabaya tampil lebih efektif. Green Force mencatatkan 47 persen penguasaan bola dengan delapan tembakan, tiga di antaranya tepat sasaran dan menghasilkan dua gol.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore