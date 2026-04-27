Prediksi Bali United vs PSM Makassar, Siapa Keluar Sebagai Pemenang dalam Upaya Melanjutkan Tren Apik

JawaPos.com - Bali United FC akan melakoni pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 menghadapi PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4).

Laga ini bisa dibilang menjadi momen untuk tim Serdadu Tridatu melanjutkan tren positif pasca dua kemenangan beruntun.

Sebelumnya, Bali United sukses meraih kemenangan 4-1 saat menjamu Malut United FC dan 1-0 saat bertandang ke markas Persita Tangerang.

Penyerang sayap Bali United, Rahmat Arjuna, menyebut timnya sangat antusias menyambut laga kontra tim berjuluk Juku Eja tersebut.

"Persiapan kami sangat baik di mana semua pemain sangat fit dan bersemangat untuk pertandigan ini," kata Arjuna.

Menurut Arjuna, dua kemenangan di laga sebelumnya benar-benar menjadi modal berarti untuk timnya menatap laga tersebut.

"Tentunya dengan dua kemenangan kami di pertandingan sebelumnya menjadi motivasi agar bisa bermain baik," ujar Arjuna.

"Selain itu, kami juga harus bisa menjalankan instruksi pelatih agar bisa memenangkan pertandingan dan bisa memperbaiki posisi kami di klasemen," tutupnya.