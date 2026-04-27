Prediksi Bali United vs PSM Makassar, Siapa Keluar Sebagai Pemenang dalam Upaya Melanjutkan Tren Apik

Bali United saat menghadapi Persita Tangerang di Super League. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United FC akan melakoni pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 menghadapi PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4).
Laga ini bisa dibilang menjadi momen untuk tim Serdadu Tridatu melanjutkan tren positif pasca dua kemenangan beruntun.
Sebelumnya, Bali United sukses meraih kemenangan 4-1 saat menjamu Malut United FC dan 1-0 saat bertandang ke markas Persita Tangerang.
Baca Juga:Hasil Super League 2025/2026: Takluk dari Bali United, Persita Tangerang Telan 4 Kekalahan Beruntun
Penyerang sayap Bali United, Rahmat Arjuna, menyebut timnya sangat antusias menyambut laga kontra tim berjuluk Juku Eja tersebut.
"Persiapan kami sangat baik di mana semua pemain sangat fit dan bersemangat untuk pertandigan ini," kata Arjuna.
Menurut Arjuna, dua kemenangan di laga sebelumnya benar-benar menjadi modal berarti untuk timnya menatap laga tersebut.
"Tentunya dengan dua kemenangan kami di pertandingan sebelumnya menjadi motivasi agar bisa bermain baik," ujar Arjuna.
"Selain itu, kami juga harus bisa menjalankan instruksi pelatih agar bisa memenangkan pertandingan dan bisa memperbaiki posisi kami di klasemen," tutupnya.
Bukan hanya Bali United yang sedang dalam tren positif, namun sang tamu PSM Makassar juga datang dengan kepercayaan diri tinggi.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!