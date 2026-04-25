Gila! Ricky Kambuaya Balikkan Keadaan, Dewa United Bungkam Madura United di Gelora Bangkalan

JawaPos.com–Ricky Kambuaya benar-benar jadi mimpi buruk bagi Madura United dalam duel panas pekan ke-29 Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (25/4), Dewa United sukses mencuri kemenangan dramatis 2-1 lewat comeback sensasional.

Laga ini langsung menyuguhkan tensi tinggi sejak menit awal dengan kedua tim tampil agresif. Madura United bahkan mampu mencuri keunggulan lebih dulu melalui gol cepat yang membuat publik tuan rumah bergemuruh.

Junior Brandao membuka keunggulan Madura United saat laga baru berjalan tujuh menit. Dia memanfaatkan umpan Iran Junior sebelum dengan tenang mengecoh kiper Sonny Stevens dan menceploskan bola ke gawang.

Gol tersebut membuat jalannya pertandingan semakin menarik dengan Dewa United langsung merespons. Tim tamu meningkatkan intensitas serangan meski harus menghadapi kondisi lapangan licin akibat hujan yang menyulitkan permainan.

Sejak awal laga, Dewa United sebenarnya sudah mencoba menekan pertahanan Madura United. Peluang pertama bahkan hadir di menit kedua melalui sepakan Noah Sadaoui, tetapi bola masih melambung di atas mistar.

Meski terus ditekan, Madura United justru tampil lebih efektif lewat strategi serangan balik. Lini pertahanan yang dikomandoi Pedro Monteiro juga tampil disiplin untuk meredam gempuran bertubi-tubi dari lawan.

Memasuki pertengahan babak pertama, Dewa United semakin gencar menyerang. Beberapa peluang emas tercipta, termasuk usaha Noah pada menit ke-29 yang masih bisa diamankan kiper Dicky Indrayana.

Dewa United juga mencoba memanfaatkan bola mati untuk membongkar kebuntuan. Pada menit ke-38, Alexis Messidoro melepaskan tendangan sudut langsung ke arah gawang, namun kembali berhasil digagalkan.