Jelang Derbi Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC, Bruno Paraiba Kirim Pesan Spesial untuk Bonek 

JawaPos.com - Bruno Paraiba membalas dukungan Bonek dengan ucapan terima kasih menjelang laga sengit Persebaya Surabaya melawan Arema FC di Super League pekan ke-30. Laga bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut bakal dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (28/4) pukul 15.30 WIB.

Melalui sosial media, Bruno Paraiba mengucapkan terima kasih kepada Bonek. Suporter setia Persebaya tersebut datang langsung ke Gelora Bung Tomo pada Minggu (27/4) untuk membakar semangat para pemain jelang laga Derbi Jatim.

"Terima kasih atas dukungan Anda dalam latihan hari ini (kemarin), mari kita lanjutkan bersama," tulis Bruno Paraiba di Instagram pribadinya. Sebuah apresiasi dari pemain asal Brasil tersebut atas dukungan dari Bonek.

Dukungan Bonek di Gelora Bung Tomo sangat berarti bagi para pemain Persebaya. Sebab, mereka tidak akan mendengar dukungan Bonek ditambah suasana stadion yang akan sepi karena laga berlangsung tanpa penonton.

Bagi Bruno Paraiba, melawan Arema FC akan menjadi laga Derbi Jatim pertamanya. Meskipun digelar tanpa penonton, tampaknya dia masih bisa merasakan sengitnya rivalitas antara Persebaya dan Arema FC.

Performa apik ditunjukkan Bruno Paraiba sebelum laga menghadapi Arema FC. Hal tersebut diperlihatkannya saat laga kemenangan di laga tandang melawan Malut United.

Meskipun tidak bermain sejak babak pertama, Paraiba menjadi sosok berbahaya saat dimainkan pada babak kedua. Melihat statistik permainannya dari laman I League, pemain 31 tahun itu menciptakan satu assist dan satu kreasi peluang.

Dari sisi penyerangan, Paraiba sebenarnya tampil tajam menggantikan peran Mihailo Perovic sebagai ujung tombak. Dia mampu melepaskan satu tendangan tidak mengarah ke gawang.