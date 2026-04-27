Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Panaskan Pekan 30 Super League 2025/2026

Milos Raickovic siap bawa Persebaya Surabaya tembus papan atas Super League. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Derbi Jawa Timur kembali memanaskan atmosfer kompetisi saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga ini menjadi magnet utama yang paling dinantikan di tengah padatnya jadwal pertandingan akhir musim.
Sejumlah pertandingan menarik bakal tersaji pada pekan 30 Super League 2025/2026 yang mulai bergulir Senin (27/04/2026). Namun sorotan utama tak lepas dari duel klasik Arema FC kontra Persebaya Surabaya yang sarat gengsi.
Pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur ini layak dinantikan karena kedua tim memiliki sejarah rivalitas panjang yang selalu menghadirkan tensi tinggi. Atmosfer panas dipastikan terasa meski laga digelar tanpa kehadiran penonton.
Arema FC akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/04/2026). Kick-off dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB dan diprediksi berjalan sengit sejak menit awal.
Bagi Persebaya Surabaya, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa melainkan ajang pembuktian konsistensi di papan atas klasemen. Sementara Arema FC mengusung misi bangkit demi menjaga harga diri di hadapan rival bebuyutan.
Selain duel Arema FC melawan Persebaya Surabaya, pekan ini juga menghadirkan pertandingan penting lain yang tak kalah menarik.
Salah satunya adalah Bhayangkara FC vs Persib Bandung yang berpotensi memengaruhi perebutan gelar juara.
Pertandingan tersebut menjadi krusial karena Persib Bandung tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Bhayangkara FC pun dipastikan tampil habis-habisan demi mengamankan poin penuh di kandang.
Tak hanya itu, duel Persik Kediri kontra Borneo FC juga diprediksi berlangsung panas dan penuh tekanan. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Persik Kediri akan memanfaatkan dukungan publik Stadion Brawijaya untuk meredam agresivitas Borneo FC. Di sisi lain, Borneo FC datang dengan ambisi besar untuk mencuri poin penting di laga tandang.
