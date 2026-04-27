Prediksi Skor Arema FC vs Persebaya Surabaya! Momentum Bernardo Tavares Lanjutkan Tren Positif

Persebaya Surabaya bersiap menghadapi pertahanan solid Arema FC dalam duel panas pekan ke-30 Super League 2025/2026. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Laga panas Arema FC vs Persebaya Surabaya dipastikan bukan sekadar derbi biasa. Duel pekan ke-30 Super League 2025/2026 ini justru disebut sebagai “pesta” oleh Bonek yang ingin melihat tim kesayangannya tampil lepas dan penuh keberanian.
Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4/2026) itu akan berlangsung tanpa penonton.
Meski begitu, atmosfer panas tetap terasa berkat dukungan moral yang sudah diberikan Bonek sejak sesi latihan terakhir.
Ribuan Bonek memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menggelar latihan pada Minggu (26/4/2026).
Mereka datang bukan sekadar menonton, melainkan mengirim energi besar untuk membakar semangat para pemain.
Begitu latihan usai, satu komando langsung terdengar dari tribun. Yel-yel menggema, penuh emosi, penuh harapan, sekaligus menjadi pengingat tentang arti besar lambang di dada pemain.
“Pertandingan tanggal 28 adalah bukan derbi, tapi party,” ujar Capo Ipul dalam orasinya yang diunggah oleh media fanbase @persebayafans.27. Kalimat itu langsung menjadi simbol optimisme menjelang laga krusial ini.
Pesan itu bukan tanpa alasan, karena Bonek ingin para pemain bermain tanpa beban. Mereka berharap Green Force tampil dengan hati, bukan sekadar menjalankan tugas profesional di lapangan.
“Kalian harus bermain happy, kalian harus bahagia. Tidak ada kata menyerah! Ingat, Surabaya dibentuk dari Kota Pahlawan, bukan kota pecundang!” lanjutnya.
Pesan tersebut menyentuh sisi emosional pemain sekaligus menegaskan identitas Persebaya Surabaya sebagai tim dengan sejarah besar. Spirit perjuangan menjadi kunci utama yang diharapkan muncul sejak menit pertama.
