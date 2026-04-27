Kalian Dengar Komitmen Kami! Pesan Bernardo Tavares ke Bonek Jelang Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersiap menghadapi laga panas kontra Arema FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Duel sarat gengsi ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi menjadi panggung pembuktian harga diri bagi kedua tim.

Laga yang seharusnya digelar dengan atmosfer penuh suporter itu justru berlangsung tanpa penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Meski sunyi dari tribun, tensi pertandingan dipastikan tetap membara di atas lapangan.

Pemindahan venue dilakukan lantaran Arema FC tidak mendapatkan izin keamanan untuk menggelar laga di kandang aslinya.

Kondisi ini membuat duel Derbi Jawa Timur terasa berbeda, namun tetap menyimpan tekanan besar bagi pemain.

Persebaya Surabaya datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan penting atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Penampilan impresif Francisco Rivera dan kawan-kawan menunjukkan Green Force dalam kondisi siap tempur.

Kemenangan tersebut menjadi suntikan moral penting menjelang laga krusial ini. Apalagi, konsistensi performa mulai terlihat di fase akhir musim yang sangat menentukan.

Di sisi lain, Arema FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk Singo Edan itu sukses menahan imbang Persib Bandung, yang saat ini memimpin klasemen sementara.

Hasil tersebut menjadi bukti Arema FC masih memiliki kekuatan untuk memberikan perlawanan sengit. Pertandingan pun diprediksi berjalan ketat sejak menit awal.