Jan Olde Riekerink Soroti Bahaya Madura United, Dewa United Siap Hadapi Tekanan Besar

JawaPos.com - Dewa United Banten FC datang ke markas Madura United FC dengan rasa percaya diri tinggi jelang laga lanjutan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (25/4).

Tim berjuluk Banten Warriors itu membawa modal positif setelah tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink, menilai performa anak asuhnya sedang berada dalam tren yang stabil.

Hasil positif saat menghadapi sejumlah tim kuat menjadi bukti bahwa timnya siap menghadapi tekanan di sisa kompetisi musim ini.

Dalam delapan pertandingan terakhir, Dewa United hanya sekali menelan kekalahan. Mereka sukses meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang, termasuk saat menghadapi tim-tim papan atas.

Catatan tersebut membuat kepercayaan diri skuad meningkat menjelang lawatan ke Bangkalan.

Riekerink menyebut laga melawan Madura United tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, tim yang sedang berjuang keluar dari papan bawah klasemen biasanya tampil dengan motivasi lebih besar karena mempertaruhkan nasib mereka di kompetisi.

Ia menilai situasi itu bisa membuat pertandingan berlangsung lebih sulit dibanding menghadapi tim papan atas.