Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 25 April 2026 | 19.40 WIB

Jan Olde Riekerink Soroti Bahaya Madura United, Dewa United Siap Hadapi Tekanan Besar

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink (Dok. Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC datang ke markas Madura United FC dengan rasa percaya diri tinggi jelang laga lanjutan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (25/4). 

Tim berjuluk Banten Warriors itu membawa modal positif setelah tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink, menilai performa anak asuhnya sedang berada dalam tren yang stabil. 

Hasil positif saat menghadapi sejumlah tim kuat menjadi bukti bahwa timnya siap menghadapi tekanan di sisa kompetisi musim ini.

Dalam delapan pertandingan terakhir, Dewa United hanya sekali menelan kekalahan. Mereka sukses meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang, termasuk saat menghadapi tim-tim papan atas. 

Catatan tersebut membuat kepercayaan diri skuad meningkat menjelang lawatan ke Bangkalan.
Riekerink menyebut laga melawan Madura United tidak akan berjalan mudah. 

Menurutnya, tim yang sedang berjuang keluar dari papan bawah klasemen biasanya tampil dengan motivasi lebih besar karena mempertaruhkan nasib mereka di kompetisi.

Ia menilai situasi itu bisa membuat pertandingan berlangsung lebih sulit dibanding menghadapi tim papan atas. 

Karena itu, Dewa United diminta tetap fokus sambil menyesuaikan strategi permainan dengan kondisi lawan yang dipastikan tampil ngotot demi menghindari ancaman degradasi.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Ricky Kambuaya Ungkap Rahasia Kemenangan Dewa United usai Tertinggal dari Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Ricky Kambuaya Ungkap Rahasia Kemenangan Dewa United usai Tertinggal dari Madura United

Selasa, 28 April 2026 | 13.02 WIB

Prediksi Tim yang Bakal Terdegradasi dari Super League 2025/2026, Ada Peraih Gelar Juara Liga 2 - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Tim yang Bakal Terdegradasi dari Super League 2025/2026, Ada Peraih Gelar Juara Liga 2

Senin, 27 April 2026 | 22.46 WIB

Gila! Ricky Kambuaya Balikkan Keadaan, Dewa United Bungkam Madura United di Gelora Bangkalan - Image
Sepak Bola Indonesia

Gila! Ricky Kambuaya Balikkan Keadaan, Dewa United Bungkam Madura United di Gelora Bangkalan

Minggu, 26 April 2026 | 01.01 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

