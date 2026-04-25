Jan Olde Riekerink Soroti Bahaya Madura United, Dewa United Siap Hadapi Tekanan Besar

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC datang ke markas Madura United FC dengan rasa percaya diri tinggi jelang laga lanjutan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (25/4).
Tim berjuluk Banten Warriors itu membawa modal positif setelah tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.
Pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink, menilai performa anak asuhnya sedang berada dalam tren yang stabil.
Baca Juga:Arkhan Fikri Bidik 3 Poin! Derby Panas Arema FC vs Persebaya Surabaya Tetap Membara Meski Digelar di Bali
Hasil positif saat menghadapi sejumlah tim kuat menjadi bukti bahwa timnya siap menghadapi tekanan di sisa kompetisi musim ini.
Dalam delapan pertandingan terakhir, Dewa United hanya sekali menelan kekalahan. Mereka sukses meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang, termasuk saat menghadapi tim-tim papan atas.
Catatan tersebut membuat kepercayaan diri skuad meningkat menjelang lawatan ke Bangkalan.
Riekerink menyebut laga melawan Madura United tidak akan berjalan mudah.
Baca Juga:Psywar Marcos Santos! Arema FC Siap Tempur di Mana Saja, Persebaya Surabaya Wajib Waspada di Derby Jawa Timur
Menurutnya, tim yang sedang berjuang keluar dari papan bawah klasemen biasanya tampil dengan motivasi lebih besar karena mempertaruhkan nasib mereka di kompetisi.
Ia menilai situasi itu bisa membuat pertandingan berlangsung lebih sulit dibanding menghadapi tim papan atas.
Karena itu, Dewa United diminta tetap fokus sambil menyesuaikan strategi permainan dengan kondisi lawan yang dipastikan tampil ngotot demi menghindari ancaman degradasi.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!